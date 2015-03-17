为何欧元计价黄金能够“笑傲金市”

尽管上周以美元计价的黄金价格下滑，但以欧元计价的金价走势强劲，这其中不仅反映了欧元汇率贬值的影响，也是由于欧洲央行QE政策打压部分欧元区国债收益率跌至创纪录的负水准，在整体上利多金市。

不过有分析师指出，即使前景看起来更为光明，但随着市场逐渐习惯于这波购债影响，欧元计价黄金的获利机会将随着时间的推移而逐渐减少。

虽然上周以美元计价的现货金价格下挫，但以欧元计价的金价依然收于2月初以来高位附近，因欧洲央行(ECB)1.1万亿欧元购债计划突显出欧美货币政策的分歧。

欧洲央行推出量化宽松(QE)政策的同时，美联储(FED)却仍在迈向近10年来的首次加息。

与美元相比，持有黄金这种无收益投资品种的机会成本较高，但QE导致欧元区国债收益率跌至创纪录的负水准，还是对欧元金价构成支撑。

欧洲央行从3月9日开始购买国债，以提升欧元区经济增长和通胀。此举打压几乎所有成员国国债收益率降至纪录低位。

三菱(Mitsubishi)商品分析师Jonathan Butler将上周开始的欧银QE政策称为射向许多市场的“火箭弹”。他说道：“这导致收益率在某些情况下跌至负值区域，进而令宏观经济环境对于黄金等不带来收益的资产十分有利。”

麦格理(Macquarie)分析师Matt Turner表示：“黄金的致命弱点一直是它不会带来任何利息收入;但假如其他投资也没有了利息收入，那当然就与黄金站在了相同的起点。”

尽管欧元金价目前走势强劲，但日元金价的表现说明，超宽松货币政策为金价带来的提振效应是有期限的，而欧元黄金多头眼下正努力延长这种效应。

日元金价今年迄今的表现也很“抢眼”，但不及欧元金价的涨幅，即便日本央行(BOJ)实施激进的经济刺激举措的时间比欧洲央行长得多。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch说道：“我们的外汇分析师认为，QE政策对本币汇率的影响会随着时间推移而消失，由于欧洲央行刚开始QE，而日本的QE在两年前就已启动，因此欧银QE有可能为欧元金价提供支撑至少到2016年底。”