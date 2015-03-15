股市大热：艺术品市场或失血

2015展望

3月纽约亚洲艺术周的到来预示着新一年全球春拍的正式开启。而最新发布的调查报告显示，中国纯艺术品市场重回全球第一，九成拍品成交价低于5万美元。对于2015年，有专家表示，股市的活跃会让艺术品市场资金紧缺程度加剧，因此总体上看，今年国内艺术品市场将延续之前的调整。

去年的纽约亚洲艺术周上，国宝“皿方罍”的成功回归和“瓷母”的高价成交充分展示了“风向标”的重要意义，而今年的重头戏无疑是3月17日开始的《锦瑟华年——安思远私人珍藏第一部分至第七部分》。据业内人士预计，这位美国历史上杰出的学者、古董商及藏家逾1400件私人珍藏拍品总成交额或达到3500万美元，而成交情况也很可能对接下来的中国香港春拍季带来很高的参考价值。

全球售出的作品数量依旧保持稳定

“如果你无意于与这件作品朝夕相对，那就千万不要收藏这件作品。”这是安思远留给收藏者的一句忠告。自去年去世以后，关于其丰富藏品的去向就成了艺术圈内热议的话题之一，后来佳士得宣布将于今年春拍推出超过1400件安思远私人藏品，总成交额或达到3500万美元，因此人们很自然地把这个系列专场看成今年艺术品市场的第一大风向标。

与竞争对手相比，苏富比依旧走的是传统的青铜器、宋瓷等高大上路线，邦瀚斯则继续主打其擅长的中国鼻烟壶专场。“从总体估价上来看，这次纽约艺术周的总成交额有可能继续上涨。”行家梁先生表示。

虽然中国艺术品市场仍处于调整阶段，但这并不妨碍全球藏家对中国艺术品和艺术家的关注。本月初，由Artprice和雅昌艺术市场监测中心(AMMA)共同公布的一份名为《2014年度全球艺术市场报告——东西方之间的对话》的报告显示，“全球美术市场在2014年再创新高，公开拍卖成交总额达到152亿美元，相较于2013年的125亿美元增长了26%，并且十年间的涨幅超过了300%”。其中，2014年度全球售出的作品数量依旧保持稳定，成交量在50.5万件。流拍率也相对是一个平衡的状态——西方市场近四年的流拍率维持在37%，而东方市场的流拍率则维持在54%。

中国纯艺术品市场重回全球第一

中国艺术品市场虽然处于调整期，在2014年度的拍卖总销售收入为88.39亿美元，其中，纯艺术部分的销售收入为56.64亿美元，比亚军位置的美国艺术品市场成交总额高出8亿美元，中国纯艺术品市场重回全球第一。业内人士认为，高端拍品成为支撑艺术品市场强劲增长的重要因素，其中中国部分艺术品市场22.37%的市场份额来自于100万美元以上的高价作品。

此外，每年有大量的新藏家入市，对现当代艺术和其他板块中低价位的“原始股”起到了直接推动作用。

业内预测

今年国内艺术品市场将延续调整

相关数据显示，10万美元至50万美元仍是市场资金集中区，市场份额最高，为28.92%。占据市场交易量近90%的拍品成交价在5万美元以下。

从细分板块来看，油画及当代艺术板块缩水最多，为14.39%；中国书画市场总额变化较少，同比减少3.91%。

有专家表示，股市的活跃会让艺术品市场资金紧缺程度加剧，因此总体上看，今年国内艺术品市场将延续之前的调整，拍卖机构必须不断寻找新的增长点，并在经营和渠道方面继续走多元化道路。中拍协相关负责人则认为，拍品的品类和价格分布更加合理、健康，艺术消费逐渐兴旺，这种调整也有着积极的一面。