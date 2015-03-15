欧元债券遇“中国热” 欧元贬值系诱因

欧元债券，就是以欧元计价的债券。最近追逐我的人很多，这主要是因为“央妈”——欧洲央行（ECB）的量化宽松政策。喜欢我的人中，有欧洲各国的央行——他们正在努力买入我的小伙伴们；还有各大企业——他们正在不断壮大我的家族，其中也包括刚加入不久的中国企业。

我存在于一个庞大的家族，既有欧元区成员国发行的主权债券，也有全球企业发行的企业债券，还有类似于欧洲开发银行这样的机构发行的机构债券，现在，几乎所有的家族成员都受到市场的宠爱。

最大的家族成员是主权债券，主权债的发行者是各国财政部。最近主权债券受欢迎到什么程度？有的人愿意负利率购买一部分主权债券，也就是说，他们愿意借给主权国家钱，不但不要利息，而且倒贴一定的金额。摩根大通估计，约计1.5万亿欧元的欧元区主权债券都是要倒贴的。

主权债券受到这么好的待遇，首先要归功于“央妈”欧洲央行把存款利率降成了负数，整体上也拉低了我们家族所有成员的成本。其次，是因为“央妈”的量化宽松政策。“央妈”要求各成员国的央行都要购买一定数量的主权债，比如德国央行就需要在未来的19个月里，购买约计2140亿欧元的主权债。而且，央行们还不能购买收益率低于现在-0.2%存款利率的主权债券，而且每一种债券的购买量都不得超过发行总量的四分之一。这样，央行就不能“专宠”其中的一个了，就需要做到“利益均沾”，这样各个成员就都受欢迎了。

当然，也不是所有的家族成员都待遇一样，德国的主权债券最受欢迎，因为德国信誉高，不还债的风险小，所以德国支付的利息也低了，尤其是在有不好的消息发生时，比如最近希腊正在闹脾气。这本来是好事，但现在德国主权债小伙伴的低廉价格却是让德国央行为难了，因为德国央行恐怕找不到足够多的主权债券，以达到欧洲央行要求的购买量。德国十年期主权债小伙伴们的收益率现在已经不到0.2%，一个星期前还在0.35%以上呢。因为“央妈”欧洲央行对各成员国央行的购买要求是从3月9日开始的。还有人说，十年期德国主权债券的收益率可能会降至0.2%以下。

其他的主权债券也因为同样的原因，收益率下滑。比如法国十年期主权债券的收益率从一个星期前的0.6%，下滑到0.4%左右，意大利的五年期主权债券的收益率从一个星期前的0.62%下滑到0.43%左右。而此时，美国十年期国债收益率超过2%。在我家族所有的小伙伴中，最不受欢迎的就是希腊的主权债券了，它的收益率在不断攀升。因为希腊正在闹情绪，违约的风险会比较大，所以，希腊政府需要付出更高的利息才能借到钱。

但总体上，“央妈”买入我们之后，会在市场上注入很多很多钱，除了购买债券超过1.1万亿欧元外，将存款收益率降至负数，也能让更多的钱从银行流向市场。

这么多的钱，会让我们的另一个成员受益——企业债券。其实早在一年半以前，高盛的首席执行官劳尔德·贝兰克梵就曾经提过，选择发行欧元债券也可以作为一种融资的选择。到现在为止，很多全球性的企业都发行了欧元计价的企业债。比如可口可乐公司就在今年2月26日发行了一笔数额巨大的欧元债券，让我的家族成员壮大不少，这笔债券总价值85亿欧元。

Dealogic数据显示，2015年以来，美国企业为欧元债券家族贡献了280亿美元，这一数字比以往的年份都要高。这是因为我们真得很便宜，可口可乐的这笔债券是二十年期的，收益率只有1.65%，比美国的十年期国债收益率还要低。欧元市场上充裕的资金，也让这笔债券受到热捧，可口可乐的债券当时吸引了超过200亿欧元的购买需求，接近发行量的3倍了。不仅如此，如果企业发行欧元债券，本身也会很便宜，因为欧元正在不断贬值。一年前，欧元兑美元是1.4:1，现在已经在1.05:1了，大家都预测因为“央妈”的政策，欧元还会继续贬值，也有人说，2015年欧元兑美元会达到等值。那么，我们欧元债券家族，也会随着欧元的贬值，变得更有价格优势。对企业来说，成本也低了。这就是为什么我们家族最近这么受欢迎的原因。

中国的企业最近也加入到发行队伍里来了。其实，从2013年就有中国企业发行欧元债券了。2013年9、10月份，中海油、中石化就分别发行了欧元债券。当时，中石化发行了5.5亿欧元的七年期债券，收益率2.625%。现在就更便宜，有更多的中国企业加入到这个队伍中，比如国家电网2015年1月底发行的七年期欧元债券，收益率只有1.5%；宝钢集团2月3日发行了5亿欧元三年期的欧元债券，收益率为1.625%；最新的成员是3月北京市基础设施投资公司将要发行的欧元债券。Dealogic数据显示，2015年以来，中国内地企业已经发行了接近30亿欧元的欧元计价债券，这一数字接近2014年全年的数字了。

一位做评级的分析师说，现在发行欧元债券的中国企业主要是在欧洲有业务，或者是打算在欧洲进行业务活动。比如，国家电网在欧洲就有很多业务。国家电网在2014年11月斥资20余亿欧元收购了意大利存贷款能源网公司35%的股份，而早在2012年，曾收购了葡萄牙电网运营商REN25%的股份；现在又有消息传出，国家电网联合比利时电网运营商伊利亚公司在内的5家企业，准备竞购希腊电网运营商艾迪米66%的股份。目前，该公司34%的股权由希腊政府主导。国家电网的目标是，2015年海外电力资产规模达到公司总资产的8%，国际业务利润贡献率超过15%。

最近这两年，中国企业在欧洲有很多的收购活动，比如，中国企业复星国际刚完成了对法国度假胜地地中海俱乐部的收购，该公司在欧洲的资产还涉及葡萄牙再保险公司、希腊的免税店、德国的服装品牌Tom Tai-lor。有人说，复星国际也发行了欧元债券，但复星国际拒绝对财务问题进行评价。有一家咨询公司称，2014年中国对欧洲的直接投资达到了180亿美元，几乎是2013年的两倍。

但也并不是所有加入我们家族的成员都是为了配合欧洲经营活动。北京市基础设施投资公司发行欧元债券的目的就是为了“用于北京市的轨道建设”，该公司主营北京市的地铁建设。可见，我们的欧元债券家族不仅可以服务于中国企业的欧洲业务，也是目前企业融资的渠道之一。在过去的6个月里，欧元兑人民币贬值超过10%。