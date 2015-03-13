中国版QE会使中国卷入“货币战争”吗？

年下半年还将给日本7家汽车厂商带来1578亿日元的额外收入。电子和机械行业也因为日元贬值而大获其利。据日本经济研究机构的测算，如果日元对美元的汇率维持在104日元兑换1美元的水平，则2014下半财年，日立公司可望增加124亿日元、佳能可望增加62亿日元、小松制作所可望增加74亿日元的利润。旅游行业也是一样，由于日元贬值，来日旅游的费用大幅降低，前来观光的外国游客人数暴涨，2013年首次超过了1000万。2014年1-7月的游客人数增幅进一步增长，达到了753万人，同比增长26.4%。这里面，来自中国大陆的游客就达到了129万，同比增长90%。这就是为什么日本政府要让日元不停地贬值，但是有没有代价呢？有，日元贬值以后，日本进口商品的价格就会提高，而日本在核电站危机后，又是异常依赖国际能源的国家，所以日本的国际贸易在最近3年，连续出现了赤字。我们再看欧元，它现在也开始步日元的后尘。2014年6月，欧洲央行首度开启负利率政策，这让欧元彻底失去了继续强势的理由。欧元汇率在6月以后直线下跌，目前已经跌了7.2%。欧洲央行行长德拉吉称赞欧元的下跌，而且还向投资者暗示欧元疲弱是欧洲央行政策的核心目标之一。那么目前国际汇市的情况就是，日元贬值让日本在出口方面获得了巨大的利益，欧元也开始慢慢贬值，而且这是欧元的既定方向，欧洲央行行长德拉吉讲得非常清楚，而且他还讲了一句特别发人深省的话--“美国能在实际上采取任何措施来对抗欧洲的货币相关行动吗？答案是否定的。欧洲现在采取的货币行动正是美国在过去十年时间里做过的事情。”

德拉吉为什么这么说？这里面的意义非常重大。美元目前升值的趋向应该是不可避免的，但美国不采取对抗欧元贬值的措施，不仅仅是因为汇2015年“两会”期间，财政部批准了1万亿元地方存量债务置换债券额度。因没有披露具体操作细节，大胆者甚至预测央行会借此推出中国版QE，规模高至10万亿，结果很可能是人民币贬值！

各位请注意，日本和欧盟正在进行QE，靠本币贬值拉动经济。这是一场国际贸易的零和游戏，一旦本币贬值，就会在国际贸易中因价格优势抢占更多市场。中国如果在此时推出QE，是否意味着中国制造需要反身找回低廉价格，为我们下行的经济提供助力？中国是否真的无法避免卷入“货币战争”？我在2015年推出的全新作品《郎咸平说：中国经济的旧制度与新常态》中，对中国当下国内、国外局势做了深入分析。以下为图书正文部分节选，以飨读者。我想在这里谈一个非常惊悚的话题--货币战争。为什么？日本透过“安倍经济学”让日元在两年内贬值了30%；从2014年6月开始到当年年底，欧元也贬值接近8%；而美元因为美国经济复苏，美联储取消QE，而持续走强。在这个国际大背景下，人民币该何去何从？我们只有两个选择：第一，让人民币跟着美元一起升值；第二，让人民币跟着日元、欧元一起贬值。不论我们如何选择，都会引发一场激烈的“货币战争”。2014年10月，中国各大主流媒体纷纷热议“货币战争”的话题。中证网提出“货币战争即将打响”，和讯网说“全球货币战争一触即发”，凤凰网说“货币战争悄然兴起”。那么货币战争有用吗？

我就以日元为例，给各位分析一下本币汇率对一国经济的影响。对日本汽车业来说，1美元兑换的本币每增加1日元，丰田公司就可以增加400亿日元的利润，本田公司则增加120亿日元的利润。因为日元巨幅贬值，日本汽车行业在2013年整个会计年度的总利润达到了1.8万亿日元。如果日元汇率维持在目前的水平，2014 2015年“两会”期间，财政部批准了1万亿元地方存量债务置换债券额度。因没有披露具体操作细节，大胆者甚至预测央行会借此推出中国版QE，规模高至10万亿，结果很可能是人民币贬值！各位请注意，日本和欧盟正在进行QE，靠本币贬值拉动经济。这是一场国际贸易的零和游戏，一旦本币贬值，就会在国际贸易中因价格优势抢占更多市场。中国如果在此时推出QE，是否意味着中国制造需要反身找回低廉价格，为我们下行的经济提供助力？中国是否真的无法避免卷入“货币战争”？我在201年下半年还将给日本7家汽车厂商带来1578亿日元的额外收入。电子和机械行业也因为日元贬值而大获其利。据日本经济研究机构的测算，如果日元对美元的汇率维持在104日元兑换1美元的水平，则2014下半财年，日立公司可望增加124亿日元、佳能可望增加62亿日元、小松制作所可望增加74亿日元的利润。旅游行业也是一样，由于日元贬值，来日旅游的费用大幅降低，前来观光的外国游客人数暴涨，2013年首次超过了1000万。2014年1-7月的游客人数增幅进一步增长，达到了753万人，同比增长26.4%。这里面，来自中国大陆的游客就达到了129万，同比增长90%。这就是为什么日本政府要让日元不停地贬值，但是有没有代价呢？有，日元贬值以后，日本进口商品的价格就会提高，而日本在核电站危机后，又是异常依赖国际能源的国家，所以日本的国际贸易在最近3年，连续出现了赤字。我们再看欧元，它现在也开始步日元的后尘。2014年6月，欧洲央行首度开启负利率政策，这让欧元彻底失去了继续强势的理由。欧元汇率在6月以后直线下跌，目前已经跌了7.2%。欧洲央行行长德拉吉称赞欧元的下跌，而且还向投资者暗示欧元疲弱是欧洲央行政策的核心目标之一。那么目前国际汇市的情况就是，日元贬值让日本在出口方面获得了巨大的利益，欧元也开始慢慢贬值，而且这是欧元的既定方向，欧洲央行行长德拉吉讲得非常清楚，而且他还讲了一句特别发人深省的话--“美国能在实际上采取任何措施来对抗欧洲的货币相关行动吗？答案是否定的。欧洲现在采取的货币行动正是美国在过去十年时间里做过的事情。”德拉吉为什么这么说？这里面的意义非常重大。美元目前升值的趋向应该是不可避免的，但美国不采取对抗欧元贬值的措施，不仅仅是因为汇5年推出的全新作品《郎咸平说：中国经济的旧制度与新常态》中，对中国当下国内、国外局势做了深入分析。以下为图书正文部分节选，以飨读者。

2015年“两会”期间，财政部批准了1万亿元地方存量债务置换债券额度。因没有披露具体操作细节，大胆者甚至预测央行会借此推出中国版QE，规模高至10万亿，结果很可能是人民币贬值！各位请注意，日本和欧盟正在进行QE，靠本币贬值拉动经济。这是一场国际贸易的零和游戏，一旦本币贬值，就会在国际贸易中因价格优势抢占更多市场。中国如果在此时推出QE，是否意味着中国制造需要反身找回低廉价格，为我们下行的经济提供助力？中国是否真的无法避免卷入“货币战争”？我在2015年推出的全新作品《郎咸平说：中国经济的旧制度与新常态》中，对中国当下国内、国外局势做了深入分析。以下为图书正文部分节选，以飨读者。我想在这里谈一个非常惊悚的话题--货币战争。为什么？日本透过“安倍经济学”让日元在两年内贬值了30%；从2014年6月开始到当年年底，欧元也贬值接近8%；而美元因为美国经济复苏，美联储取消QE，而持续走强。在这个国际大背景下，人民币该何去何从？我们只有两个选择：第一，让人民币跟着美元一起升值；第二，让人民币跟着日元、欧元一起贬值。不论我们如何选择，都会引发一场激烈的“货币战争”。2014年10月，中国各大主流媒体纷纷热议“货币战争”的话题。中证网提出“货币战争即将打响”，和讯网说“全球货币战争一触即发”，凤凰网说“货币战争悄然兴起”。那么货币战争有用吗？我就以日元为例，给各位分析一下本币汇率对一国经济的影响。对日本汽车业来说，1美元兑换的本币每增加1日元，丰田公司就可以增加400亿日元的利润，本田公司则增加120亿日元的利润。因为日元巨幅贬值，日本汽车行业在2013年整个会计年度的总利润达到了1.8万亿日元。如果日元汇率维持在目前的水平，2014 我想在这里谈一个非常惊悚的话题--货币战争。为什么？日本透过“安倍经济学”让日元在两年内贬值了30%；从2014年6月开始到当年年底，欧元也贬值接近8%；而美元因为美国经济复苏，美联储取消QE，而持续走强。在这个国际大背景下，人民币该何去何从？我们只有两个选择：第一，让人民币跟着美元一起升值；第二，让人民币跟着日元、欧元一起贬值。不论我们如何选择，都会引发一场激烈的“货币战争”。2014年10月，中国各大主流媒体纷纷热议“货币战争”的话题。中证网提出“货币战争即将打响”，和讯网说“全球货币战争一触即发”，凤凰网说“货币战争悄然兴起”。

那么货币战争有用吗？我就以日元为例，给各位分析一下本币汇率对一国经济的影响。对日本汽车业来说，1美元兑换的本币每增加1日元，丰田公司就可以增加400亿日元的利润，本田公司则增加120亿日元的利润。因为日元巨幅贬值，日本汽车行业在2013年整个会计年度的总利润达到了1.8万亿日元。如果日元汇率维持在目前的水平，2014年下半年还将给日本7家汽车厂商带来1578亿日元的额外收入。

率的原因，它在谋划一场更大的“战争”。各位请注意，如果我们不了解美国的动向，就根本不要谈“货币战争”，也没有资格谈人民币的走向。～～～～～～～～～～更多作品～～～～～～～～～～～《资本主义精神和社会主义改革》亚当斯密和马克思的社会主义情怀同出一辙？我们正确理解共产主义了吗？《郎咸平说：让人头疼的热点》让你真正了解中国经济现状，中国经济改革三十多年的得与失，中国下一步“经济改革路线图”！《“新政”能否改变中国》“虚假”的繁荣已被揭开，中国经济危如累卵，重要改革停滞不前，由此引爆一系列社会热点事件！《郎咸平说：我们的日子为什么这么难》在中国做事难，做人难，过日子更难。一本最耐寻味的《郎咸平说》，说出百姓心中所想！《拿什么拯救中国企业---郎咸平经典案例套装壹》（涵盖全球50个行业的兴衰案例，中国经济实现转型、升级的致胜宝典）《拿什么拯救中国企业---郎咸平经典案例套装贰》（涵盖全球50个行业的兴衰案例，中国经济实现转型、升级的致胜宝典）

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年下半年还将给日本7家汽车厂商带来1578亿日元的额外收入。电子和机械行业也因为日元贬值而大获其利。据日本经济研究机构的测算，如果日元对美元的汇率维持在104日元兑换1美元的水平，则2014下半财年，日立公司可望增加124亿日元、佳能可望增加62亿日元、小松制作所可望增加74亿日元的利润。旅游行业也是一样，由于日元贬值，来日旅游的费用大幅降低，前来观光的外国游客人数暴涨，2013年首次超过了1000万。2014年1-7月的游客人数增幅进一步增长，达到了753万人，同比增长26.4%。这里面，来自中国大陆的游客就达到了129万，同比增长90%。这就是为什么日本政府要让日元不停地贬值，但是有没有代价呢？有，日元贬值以后，日本进口商品的价格就会提高，而日本在核电站危机后，又是异常依赖国际能源的国家，所以日本的国际贸易在最近3年，连续出现了赤字。我们再看欧元，它现在也开始步日元的后尘。2014年6月，欧洲央行首度开启负利率政策，这让欧元彻底失去了继续强势的理由。欧元汇率在6月以后直线下跌，目前已经跌了7.2%。欧洲央行行长德拉吉称赞欧元的下跌，而且还向投资者暗示欧元疲弱是欧洲央行政策的核心目标之一。那么目前国际汇市的情况就是，日元贬值让日本在出口方面获得了巨大的利益，欧元也开始慢慢贬值，而且这是欧元的既定方向，欧洲央行行长德拉吉讲得非常清楚，而且他还讲了一句特别发人深省的话--“美国能在实际上采取任何措施来对抗欧洲的货币相关行动吗？答案是否定的。欧洲现在采取的货币行动正是美国在过去十年时间里做过的事情。”德拉吉为什么这么说？这里面的意义非常重大。美元目前升值的趋向应该是不可避免的，但美国不采取对抗欧元贬值的措施，不仅仅是因为汇 旅游行业也是一样，由于日元贬值，来日旅游的费用大幅降低，前来观光的外国游客人数暴涨，2013年首次超过了1000万。2014年1-7月的游客人数增幅进一步增长，达到了753万人，同比增长26.4%。这里面，来自中国大陆的游客就达到了129万，同比增长90%。

这就是为什么日本政府要让日元不停地贬值，但是有没有代价呢？有，日元贬值以后，日本进口商品的价格就会提高，而日本在核电站危机后，又是异常依赖国际能源的国家，所以日本的国际贸易在最近3年，连续出现了赤字。

年下半年还将给日本7家汽车厂商带来1578亿日元的额外收入。电子和机械行业也因为日元贬值而大获其利。据日本经济研究机构的测算，如果日元对美元的汇率维持在104日元兑换1美元的水平，则2014下半财年，日立公司可望增加124亿日元、佳能可望增加62亿日元、小松制作所可望增加74亿日元的利润。旅游行业也是一样，由于日元贬值，来日旅游的费用大幅降低，前来观光的外国游客人数暴涨，2013年首次超过了1000万。2014年1-7月的游客人数增幅进一步增长，达到了753万人，同比增长26.4%。这里面，来自中国大陆的游客就达到了129万，同比增长90%。这就是为什么日本政府要让日元不停地贬值，但是有没有代价呢？有，日元贬值以后，日本进口商品的价格就会提高，而日本在核电站危机后，又是异常依赖国际能源的国家，所以日本的国际贸易在最近3年，连续出现了赤字。我们再看欧元，它现在也开始步日元的后尘。2014年6月，欧洲央行首度开启负利率政策，这让欧元彻底失去了继续强势的理由。欧元汇率在6月以后直线下跌，目前已经跌了7.2%。欧洲央行行长德拉吉称赞欧元的下跌，而且还向投资者暗示欧元疲弱是欧洲央行政策的核心目标之一。那么目前国际汇市的情况就是，日元贬值让日本在出口方面获得了巨大的利益，欧元也开始慢慢贬值，而且这是欧元的既定方向，欧洲央行行长德拉吉讲得非常清楚，而且他还讲了一句特别发人深省的话--“美国能在实际上采取任何措施来对抗欧洲的货币相关行动吗？答案是否定的。欧洲现在采取的货币行动正是美国在过去十年时间里做过的事情。”德拉吉为什么这么说？这里面的意义非常重大。美元目前升值的趋向应该是不可避免的，但美国不采取对抗欧元贬值的措施，不仅仅是因为汇

我们再看欧元，它现在也开始步日元的后尘。2014年6月，欧洲央行首度开启负利率政策，这让欧元彻底失去了继续强势的理由。欧元汇率在6月以后直线下跌，目前已经跌了7.2%。欧洲央行行长德拉吉称赞欧元的下跌，而且还向投资者暗示欧元疲弱是欧洲央行政策的核心目标之一。

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德拉吉为什么这么说？这里面的意义非常重大。美元目前升值的趋向应该是不可避免的，但美国不采取对抗欧元贬值的措施，不仅仅是因为汇率的原因，它在谋划一场更大的“战争”。各位请注意，如果我们不了解美国的动向，就根本不要谈“货币战争”，也没有资格谈人民币的走向。