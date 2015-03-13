国际油价：屋漏偏逢连夜雨

原油库存暴增之时，美元指数摸百，令国际油价遭受打压。分析人士表示，美国加息预期不断升温以及欧洲央行在本月开始实施QE措施推动美元指数持续攀升，周三盘中一度突破100点关口，并达到近12年来新高，对油价来说意味着长期的压制。

近期美元指数连续强势拉升，会打压以美元计价的大宗商品价格。但也有业内人士表示，从这两天原油的走势来看，原油整体表现抗跌。根据国际货币基金组织(IMF)的观点，在强势美元的情况下，美国强劲的需求会被分流，其盈利的扩张也开始传导到欧洲及其他地区，这或将利好全球原油的需求好转。

数据显示，美国原油库存连续攀升，库欣地区原油库存增加230万桶，库存总量突破5000万桶，为2013年5月以来首次超过5000万桶。美原油库存是原油走势的一个巨大利空因素，尤其是一季度炼厂的季节性维护阶段，将会进一步增加美国原油库存的压力。

格林大华期货分析师原欣亮表示，沙特阿拉伯3月3日调升出售至亚洲与美国石油的官方售价，显示沙特认为需求有增强的迹象，这是比较明确的利好原油市场的消息，也将支撑布伦特对WTI的溢价进一步扩大。

原欣亮认为，在全球宏观环境充满不稳定的背景下，国际油价剧烈波动不仅加剧了国内化工品市场的波动程度，还影响了国内市场启动的时间窗口。2月份国内能化产品在基本面疲软的背景下，走出了一波上涨行情，原油上行带动的投机者抄底心态是一个重要的因素。比如塑料主力2月上涨了15.2%，同期布伦特4月合约上涨了16%，近期布伦特原油企稳也为国内能源化工产品上行提供了一个较好的基础。

方正中期分析师隋晓影表示，美国原油库存持续9周增长，库存总量达到有纪录以来新高，对油价形成持续的打压，而美国库欣地区原油库存接近满灌，库存量接近历史最高水平，也对WTI原油形成直接的影响，使得近期WTI原油整体弱于布伦特原油，两地原油价差也扩大到10美元以上。

对于沙特的调价变化，隋晓影认为，沙特3月初大幅上调4月份出口的原油官方销售价格，调整幅度远大于前几次调整幅度，可能是沙特市场竞争政策的转变，不再一味地以低价来保证市场份额。

相比之下，从近期走势来看，铜比油更具抗跌性。铜与原油一样，都是大宗商品中具有代表性的品种。海通期货金属研究员雷连华表示，美元指数创12年来新高，突破100点关口，从统计数据上看，中长期美元指数与有色金属铜、铝、锌、铅期货价格显著负相关；这种强势上涨对商品价格产生压力，以铜为首的商品在2014年下半年后均存在不同程度的下跌，强势美元将继续降低金属的吸引力。

“从短周期来看，美元与铜价格的相关性并不稳定，甚至会出现同涨同跌的情况，如铜价在2015年年初出现明显的滞跌现象，因空头获利了结及中国国储局收储等。”雷连华说，从下游来看，节后开工情况并不乐观，有相当一部分中小企业开门后又继续回去休息了，订单状况不佳，预期在3月底可恢复至正常状态；近期部分大型线缆企业称项目在减少，很少见大项目，对需求不乐观。现货市场供应充裕，好铜持续贴水，交易所库存稳步上涨等，都在暗示需求不佳，基本面对价格依旧呈现不利的影响。但是结合中国偏积极的财政、货币政策，预计铜价格短期呈现震荡行情走势。