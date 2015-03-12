美联储第二轮银行业压力测试结果出炉 两家银行未通过

自金融危机以来，全球各国加大对于银行业的监管力度。美联储自2009年开始，每年对几十家大型银行进行“年审”。北京时间3月12日，美联储公布了2015年第二轮压力测试结果，在接受测试的31家银行中，28家银行的资本提案获得通过，接下来这些银行可以为其投资者增加股利和股份回购。

今年3月5日，美联储公布了第一轮压力测试的结果，接受测试的31家银行满足测试条件全部通过。

在本轮压力测试中，美国银行的资本提案获得条件性通过，而德意志银行美国分部和西班牙桑坦德银行美国子公司的资本提案未能通过。在通过压力测试的28家银行中，高盛、摩根大通和摩根士丹利这3家银行均是在上周下调了投资者的回报规模后，其资本提案才获得通过。

据悉，高盛、摩根大通和摩根士丹利最初递交的提案并未达到美联储的要求，在极端情况下，显示资本水平过低。这3家银行在上周纷纷对方案进行修改。据外媒报道，摩根士丹利降低了部分股利发放或股份回购规模才得以勉强通过压力测试，足以看出美联储对银行业的监管越发严格。

美联储第一阶段压力测试称为“定量测试”，即在假定的极端情况下，银行的一级资本率应达到相关要求。今年，美联储提出的极端条件是，当房价下降25%和股市下跌近60%时，大银行如何确保在市场动乱时能承受住大幅损失，而无需接受纳税人的救助。在第一轮测试中，31家银行均通过了一级资本率不得低于5%的要求。

刚刚公布结果的第二轮压力测试，被称为“定性测试”，要求银行有完善的业务环节，能够及时发现并抵御风险，而只有通过这一轮测试的银行，才可以通过提高股息率或股票回购将更多利润返还投资者。

业内存在着这样的观点，即第二轮的测试结果代表着银行是否真正在管理层的掌控之中。金融危机后，美国银行业饱受“大而不能倒”、“太大而难以管理”的诟病，因此，美联储也在逐年增加压力测试的难度。

未通过第二轮压力测试的德意志银行美国分部和西班牙桑坦德银行美国子公司，被美联储认为在“定性测试”中存在不足，包括评估损失和识别风险的能力的欠缺。这两家银行必须重新递交资本提案，在新提案获得通过之前，两家银行的母公司或股东不允许增发股利。

对于获得条件性通过的美国银行，虽然被允许向投资者增加股利发放和进行股份回购，但美联储要求该行重新递交提案，解决“某些不足”，其中包括美国银行衡量损失和收入方面的漏洞。如果美国银行再次递交的修改提案仍不能满足要求，美联储将限制该银行的资本发放。2013年，摩根大通和高盛的资本提案也曾获得“条件性通过”，但这两家银行重新递交的资本提案均获得通过。

在通过第二轮压力测试的28家银行中，目前多家银行已经宣布了对于投资者的资本回馈计划。据悉，摩根士丹利计划最多回购31亿美元股份，将季度股利提升至0.15美元/股。美国运通则计划回购不超过66亿美元股份，同时提升季度股利。高盛将季度股利提升至0.65美元/股。值得注意的是，美国银行宣布扩大股份回购规模，但表示并不会增加股利分配。

在美联储公布第二轮压力测试结果后，给花旗、摩根士丹利股价带来利好消息，两家银行股价大幅上涨，涨幅一度超过3%。