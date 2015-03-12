美元趾高气扬 “货币战争”受害者增多

美元持续走强，预计美联储将摒弃此前“耐心”承诺，为最早于6月开始加息铺平道路。目前来看，强劲美元给全球货币、债券、大宗商品以及股票市场带来的巨大波动才刚进行到一半。

本周二，美元指数触及12年新高，单就3月份有望上涨3.3%。日元兑美元大幅走低。欧元兑美元更不容乐观。新兴市场货币也被抛售，墨西哥比索兑美元更是跌至新纪录低点。

在走强的道路上，美元已经将一个又一个的失败者甩在身后，其中包括石油和其他大宗商品市场、新兴市场，甚至是美国股市。受美元走强所累，美国一些跨国大企业海外利润受损。

以黄金为例，10日交易价格跌至每盎司1159美元，接近年度低位。

美联储所推行的政策，为美元进一步上行创造了完美的“发射台”，尤其是兑欧元汇率。在未来数月内，美联储或将宣布加息，而欧洲央行与本月9日开始正式推行大规模的量化宽松债券购买计划。

Brown Brothers Harriman外汇策略业务负责人Marc Chandler表示，“今年迄今，欧元跌幅已达11%。现在才是3月份。到今年年底，欧元还会再跌7%吗？我没看到欧元为何不会再跌7%的理由。目前，欧元才刚走到半路。”

Chandler称，到2016年，欧元兑美元会跌至有史以来最低位——0.82上方。

美银美林货币和利率策略师David Woo指出，胜利者和失败者正在排队。举个例子，美元走强和标准普尔500指数在过去4至6周走势消极有着密切的关联。

“当欧元兑美元下行，新兴市场承压，”Woo说。他认为，中国很可能被迫让人民币贬值。要知道，欧洲是中国最大的出口市场。

在接受采访时，Woo声称，“这就是为什么说这是一场货币战争的原因。有人赢，就会有人输。很明显，欧洲会是赢家。”他补充说，今年美国股市表现平淡无奇，而欧洲股市表现会更好一些。

据报道，Woo表示，欧洲央行债券购买举措正在让欧元持续承压。他预计，受量化宽松影响，欧元年度出售规模将高达1200亿美元。“如果外国持有人选择出售债券，他们也将出售欧元。欧央行债券购买计划的启动，将会催生出欧元抛售。”

虽然美元在较长期内继续上行趋势明显，一些策略师仍认为美元或许准备“稍息片刻”。瑞银高管Paul Richards预计，欧元兑美元，以及美元兑日元将分别居于1.07美元和122日元。

“近期内，我仍看好美元涨势，”Richards说。他补充说，美联储很可能会在6月份开始启动加息进程，并将于10月份和12月份再次加息。

Chandler表示，现在投资者将更多注意力放在美元走强的影响上。“在美元走强环境下，对冲货币风险显得更为重要。”

新兴市场正在感受切肤之痛。土耳其眼睁睁看着本国货币里拉兑美元跌至有史以来最低水平。

Chandler说，“通常，新兴市场需要四点：疲软的美元、强劲的大宗商品价格、强劲的全球增长和有利的美联储政策。”

他认为，一些借入美元的主权基金和企业，将着眼于寻找退出出口，“眼下，美元很贵。他们想要摆脱美元，不想再承受更多痛苦。”