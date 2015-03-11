美元指数强势上涨 黄金白银无力回天

欧洲方面，受欧版QE的持续影响，昨日欧元再度跌入深渊，欧元兑美元汇率近逼平，刺激美元指数再度强势上涨，黄金白银显得疲软不堪。

另外，由于希腊本月13日、16日、20日将有15亿欧元债务偿还，因此近日希腊问题再次使得市场投资者神经紧绷。此前，欧盟同意延长希腊4个月再举债的缓冲期，使得希腊债务危机暂缓。但是，近期欧盟多国认为希腊采取的改革措施"不给力"，因此目前欧盟财长会议正在紧张商讨债务偿还问题。当前，希腊可从希腊金融稳定基金贷款5.55亿欧元，但是偿还IMF的贷款仍有缺口。因此，本次欧盟财长会议显得备受市场的关注。笔者认为，由于迫近希腊债务偿还期，而希腊和欧盟双方不愿承担希腊退欧的巨大风险，因此双方可能最终能达成协议，避免希腊债务违约。

美国方面，在美国非农数据强势增长的情况下，美联储官员费舍尔和普罗索纷纷呼吁美联储尽快加息，使得市场对于美联储年中加息的预期再度高涨。此外，下周美联储年内第二次议息会议将震撼登场，且联储主席耶鲁年内将首次召开新闻发布会。市场认为美联储可能表述更为激进的利率前瞻性指引。受此影响，美元指数上涨蛮拼，金银显得无力回天，黄金最终以1161.87美元/盎司收官，日内最高反弹至1170.60美元/盎司，最低跌至1155.41美元/盎司。而现货白银收盘于3106元/千克，日内最高反弹至3138元/千克，最低跌至3092元/千克，较前一个交易日收盘价下跌0.67%。

黄金技术分析

昨日，伦敦金低位弱势震荡再度收阴，日K线上显示黄金已经连续7连阴，显然目前金价跌势明显。从黄金分割线看，区间1132-1307的黄金分割线0.236附近的价位1173被确认为重要压力线，预示着金价受此压力或将继续下行。不仅如此，其他技术指标显示，日均线系统空头排列显著，日MACD指标0轴下方绿柱状持续放大，且快线和慢线继续平滑倾斜向下。种种迹象表明，金价空头占据绝对优势，但是需注意区间1142-1145的短期支撑带。

黄金投资策略

稳健者今日早盘可于1170-1173区间继续做空，止损不宜超过4美元，止盈不宜超过8美元；

激进者需要耐心等待1142-1145区间低位短多的机会，止损不宜超过4美元，止盈不宜超过8美元。

白银技术分析

昨日，现货白银低位弱势震荡再度收阴，日K线上显示白银已经7连阴，显然目前银价跌势明显。从黄金分割线看，银价距离区间2891-3644的黄金分割线0.236附近的价位3069仍有空间，预示着银价或将继续下行。不仅如此，其他技术指标显示，日均线系统空头排列显著，日MACD指标0轴下方绿柱状持续放大，且快线和慢线继续平滑倾斜向下。种种迹象表明，白银空头占据绝对优势，但是需要注意区间3050-3070区间的短期支撑带。

白银投资策略

稳健者今日早盘可于3110-3140区间继续做空，止损不宜超过40点，止盈不宜超过80点；

激进者需要耐心等待3050-3070区间低位短多的机会，止损不宜超过40点，止盈不宜超过80点。