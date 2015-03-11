国际油价陷入“踌躇”状态，令其它相关化工品失去了方向，特别是前期“明星”甲醇的反弹随之告一段落。分析人士表示，化工品下游需求逐渐恢复，使其价格得到支撑，但受原油市场剧烈波动影响，甲醇、PVC以及塑料等化工品的不确定性大幅上升，市场分歧明显。

“龙头”剧烈波动

尽管原油价格只出现了10美元的振幅，但这足以令下游化工品市场失去方向。2月以来，国际油价波动剧烈，从每桶44美元附近一路涨至50美元，期间11%的涨幅或者8%的跌幅，在近期的交易市场已经颇为常见，美国原油期货的价格走势似乎已经变得“任性”。

投资者对原油市场的“性子”捉摸不透。从1月29日至2月9日的几个交易日里，市场一度认为国际油价将回升至每桶60美元以上，但随后国际油价停止了上升步伐，并逐渐调至50美元/桶附近。截至本报记者发稿时，今年4月交收的纽约NYMEX原油期货价格报每桶50美元下方。

近日高盛发布报告，将美国今年原油产量同比增长38.5万桶/日下调至29万桶/日，称其受到钻机数量下滑影响。不过，中信期货认为，产量增速放缓是确定事件，但市场分歧点主要在于时间，在二季度概率较大，因此短期来看，WTI同时受制于当前库存压力与供应放缓预期，上下两难，预计短期仍以震荡为主。

值得注意的是，3月3日，沙特阿拉伯逆转对亚洲买家的定价策略，大幅上调出口亚洲市场的油价。在一份交给原油买家的官方原油售价列表中，沙特阿拉伯国家石油公司将4月出口到亚洲的轻质原油价格上调每桶1.4美元，扭转此前数月的降价策略。

化工品短线料震荡

一些分析师表示，沙特上调对亚洲石油官方出口价格表明，沙特在一定程度上相信原油需求更加强劲，这样的现状自然利好原油市场；但投资者需要警惕的是，原油市场恐怕尚未完全消化EIA原油库存激增1030万桶这一事实，这也就意味着，原油价格反弹提供了不可多得的逢高做空机会。

作为原油下游的化工品，其价格走势将在短期失去方向。以PTA为例，业内人士认为，近期原油波动加剧，下游库存目前较低，令市场容易出现炒作。

中信期货发布的报告称，元宵节过后下游需求有所恢复，但PTA开工率也小幅上升，因此PTA库存高的情况仍不会有太大改变；且原油价格有走弱迹象，尤其是受库存压力较大的WTI原油，预计原油价格短期回落是大概率事件，这将带动PX价格回落对PTA形成压制，因此维持偏弱格局的观点。

甲醇方面亦是如此。当前，甲醇企业库存压力不大，港口库存也在继续下滑，再考虑到下游传统需求恢复预期以及甲醇装置检修，这些因素仍在支撑甲醇期市。但也有观点认为，目前甲醇价格虚高，能化板块其他品种已出现回落，对甲醇期价也将有所影响，因而，在下游需求真正放量前，甲醇期价仍存回调可能。