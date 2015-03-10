Apple Watch瞄上China，因为中国“人傻钱多

去年就喧嚣一时的可穿戴智能电子表Apple Watch，今日终于在苹果发布会露出真面目。在北京时间3月10日凌晨的发布会上，苹果除了强调 Privilege(特权)、 Gold(金色)、Apple steel(苹果钢)外，还意外的强调了China。先是强调在中国开了第21家苹果旗舰店，接着医疗应用中第一次邀请了中国的医疗机构宣武医院参与，最后来自中国的应用“微信”成了介绍的主角，微博也成了其内置应用。

连定价12万的黄金版Apple Watch据说也是瞄准中国市场。苹果为什么这么青睐中国?就是因为乔布斯换成了库克吗?

中国的巨大需求撑起苹果市场?

中国作为世界人口大国，有着巨大的消费潜力。苹果2015年第一财季在大中华地区(包括大陆、香港和台湾)共创造了161亿美元营收，同比增长70%;而在大陆的营收较去年同期增长了两倍多。而苹果公司第一财季净营收为746亿美元，同比增长30%;净利润为180亿美元，同比增长38%。

苹果公布的Apple Watch售价，最便宜的2599元，最贵的126800元。美国有线电视新闻网(CNN)科技栏目编辑David Goldman称，虽然中国平均月收入较低，但中国的富裕人口和巨大需求已经足以支撑起一个对Apple Watch来说至关重要的市场。只要半数中国iPhone用户愿意尝试苹果的可穿戴设备，苹果公司就能再次取得巨大成功。至少在亚洲市场上，以产品吸引消费者要比以价格吸引消费者更为重要。

苹果抓住中国人的炫耀性消费心理?

世界上最著名的奢侈品专家之一斯科特·加洛韦(Scott Galloway)认为，不用为苹果的过高定价担忧。即使美国人或欧洲人不愿意购买售价上万美元的黄金版Apple Watch，中国人也可能为其疯狂。

加洛韦表示，高端Apple Watch应该被称为“中国手表”。中国消费者喜欢炫耀他们的财富，苹果也许能从这种终极的自我表达方式中获益。

2012年，世界奢侈品协会对各国消费者进行了抽样调查问卷分析，发现中国消费者心理为“炫耀性消费心理”。全球奢侈品消费市场1/4的份额被中国人买走。从消费心理分析，大多中国消费者买奢侈品是为了让别人知道他的价值，相互以奢侈品来攀比和证明自己的财富能力和社会地位。

Apple Watch能成功吗?

国人因国外豪购被外国人称作“人傻钱多”，仔细看却不是那回事。国人国外买回来的厨卫用品都是必需品而非外界所说的奢侈品。另外，据商务部一项调查显示，手表、箱包、服装、酒、电子产品等产品的20种进口品牌高档消费品，我国大陆市场平均价格比香港地区高出45%左右，比美国高51%，比法国高72%。由此看来，我们不仅“不傻“反而是精明之举。

美国有线电视新闻网(CNN)科技栏目编辑David Goldman 2月曾撰文称，苹果需要一款能帮助其降低对核心产品iPhone依赖程度的新产品，这是Apple Watch无法做到的。核心原因在于Apple Watch的性价比太低。

在苹果发布会的当晚，知名科技测评师王自如评价Apple Watch称：“定位没看明白，功能和售价几乎等同手机，但是需求上低于手机。使用场景也没明白…“随后，就有亚马逊某高层对此评论：“屌丝永远用性价比说话”。然而，我国在乎性价比的屌丝应该还不少。

