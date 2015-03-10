金价欧市盘初快速跌破1160 空头情绪浓厚

国际现货黄金价格跌至三个月新低，跌破1160美元/盎司关口。

周二(3月10日)欧市盘初，国际现货黄金价格跌至三个月新低，跌破1160美元/盎司关口，最低下探至1155.16美元/盎司。市场再度预计美国年中将加息，推动美元指数攀升至12年半高位，打压黄金避险买需。

上周五美国非农就业数据强劲，引发了对于美联储将在年中开始加息的预期。美联储已暗示准备好在今年稍后加息，预计的时间框架在6月至9月。利率上升将打压黄金这类非生息资产的需求，并提振美元；美元指数升至2003年9月以来最高水准，打压了黄金的避险魅力。

澳新银行(ANZ)分析师Victor Thianpiriya称，金价近期将继续下滑，因上周五公布的美国非农就业数据表现强劲。

技术面亦不利于金价，技术分析师预计金价的近期支撑位在1150美元。

投资者的仓位亦暗示了市场的偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓量周一(3月9日)下降0.43%至753.04吨，为逾一个月来最低水准。

投资者还在关注希腊债务危机的谈判，以寻找进一步的交投线索。这场危机的持续不确定性帮助提振具有避险功能的黄金。希腊财政专家周三(3月11日)将与欧盟、欧洲央行(ECB)及国际货币基金组织(IMF)官员就经济改革进行讨论。

欧洲央行管委会预计周四(3月12日)将召开电话会议，讨论延长对希腊银行业的紧急流动性救助。

辉立期货(Phillip Futures)分析师Howie Lee称，除非希腊债务形势发生急剧恶化，否则目前笼罩黄金的看空人气将比黄金目前展现的避险吸引力更大。