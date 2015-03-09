去美元化逐步升温 美元是否已不是全球主导货币？

周一(3月9日)市场分析人士表示，美元在发展中国家的主导型可能受到威胁，因更多新兴经济体开始减少对这种全球贸易货币的依赖。

West Shore Funds全球首席策略师Jim Rickards表示，降低对美元的依赖是个重要发展趋势。就新兴市场而言，双边贸易的加大对作为贸易货币的美元而言，是重要的。

SWIFT 1月数据显示，全球约80%的贸易金融以美元计价。不过过去数月，俄罗斯和中国发起了在双边贸易中使用本币的活动，以远离以美元结算。近期这两国签署了240亿美元为期三年的货币掉期协议。

俄罗斯TASS新闻网站报道两周前报道称，明年俄罗斯和印度可能达成一项货币协议。埃及媒体上个月报道称，俄罗斯和埃及也在考虑一项协议。

关注储备

除贸易方面外，金砖五国集团的巴西、俄罗斯、印度、中国和南非就建立新银行，也称为外汇储备池达成共识。新发展银行的授权资本为1000亿美元，中国将向外汇储备池投放410亿美元的资金，巴西、印度和俄罗斯投放180亿，南非将投放50亿。

近期哈萨克斯坦央行表示，推出去美元化的计划，经政府批准计划实施日期为2015-2016年，旨在确保本国经济的稳定性、推行无现金支付、减少影子经济，并优先考虑本币坚戈(tenge)。

2月国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之(Naoyuki Shinohara)呼吁亚洲新兴经济体积极参与去美元化进程。

筱原尚之称，在某些情况下，高度美元化能促进贸易。不过亚洲新兴市场存在美元化高企的风险，其具有缺点，如限制汇率的灵活性以降低海外股票持仓，限制央行作为最后选择的借贷者的能力，并呼吁考虑积极提倡去美元化。

美元前景

随着全球贸易中减少使用美元，中国人民币缓慢爬上排行榜。

国际清算银行(BIS)和SWIFT数据显示，目前人民币位于全球贸易使用10大货币之列。此外，今年年初电子交易平台EBS告知知名外媒，2014年人民币为全球五大贸易货币。

不过专家们表示，美元作为全球储备货币的地位仍完整。

Rickards称，作为贸易货币，美元的使用下降，不过作为储备货币的地位仍强劲。目前美元在全球外汇储备中占比约为61%，一年前为70%。

IMF数据显示，与此同时，欧元在外汇储备中的占比涨至约25%，1999年启用时为18%。

瑞东金融市场(Reorient Financial Markets)总经理和研究主管帕尔帕特(Uwe Parpart)表示，主要商品货币仍以美元计价。只要这种情况犹存，即使更多的国家放弃以美元结算，也不会对美元的主导型产生较大影响。