非农数据异常强劲 黄金市场遭遇血洗

基本面：

国际现货黄金周一(3月9日)亚市盘初微幅反弹至1170美元下方。上周五(3月6日)因美国2月非农异常强劲，令美联储提前加息预期升温，美元指数(95.3500, -2.3800, -2.44%)上涨逾一个大点，并打压金价重挫逾30美元，一度下探1163美元/盎司，并尽数回吐今年以来积累的所有涨幅。目前距离美联储3月会议还剩下一周左右的时间，在此之前，美国2月就业市场状况指数，希腊融资问题、美国零售销售等事件料能为金价走势提供进一步的指引。

国际金价周一(3月6日)亚市盘初小幅反弹至1170美元附近。上周五(3月6日)因美国2月非农异常强劲，金价重挫逾30美元，最低下探1163美元/盎司，并最终收在1170美元下方。周一投资者应关注美联储公布的2月LMCI就业状况指数以及希腊局势。

尽管此前零售、消费信心、ISM制造业PMI表现不佳，且就连国际顶级投行高盛(Goldman Sachs)都认为恶劣的天气将对非农起到负面影响，但逆天到爆表的强劲非农数据公布后，一切担忧皆烟消云散。美元指数应声大涨逾1个大点，收在97.73的高位；国际金价重挫逾30美元，最终收在1170美元下方，年初所积累的所有涨幅尽数回吐。此外，由于非农增强了美联储6月加息的预期，美股上周五从记录高位回落。

美国劳工部(DOL)周五(3月6日)公布的数据显示，美国2月非农就业人数增加29.5万人，远超预期的增加23.5万人，前值增加25.7万人；美国2月份失业率降至5.5%，为7年低位，预期为5.6%，前值为5.6%。同时，美国2月平均每小时工资月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.5%。这引发外界猜测美联储将在3月17-18日会议上改变“保持耐心”的立场，为升息埋下伏笔。

另外，一些美联储官员的讲话也强化6月升息的预期。其中里奇蒙德联储主席莱克重申，认为美联储应在6月升息。Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest称，美联储重新成为投资者关注焦点。

Forrest表示，“我想他们感觉到一些压力，需要证明他们确实根据数据情况来决策。经济一直在好转，我想他们想做的是多等一段时间，确保经济状况真正改善了。”

周一(3月9日)美联储将公布自己的美国2月就业市场状况指数(LMCI)，此前1月数值曾大跌至4.9。若本次公布值依旧不佳，则可能会为2月强劲的非农埋下一颗隐藏的“地雷”，证明美国就业市场改善并没有完全符合美联储的心意。

上周五的黄金市场可谓遭遇血洗，强劲的2月美国非农数据使得金价大幅下跌30美元/盎司，创下今年最低水平，今年年初以来的国际黄金和国内黄金的涨势被尽数抹去。

上周五(3月6日)公布的数据显示，美国2月非农就业人数增加29.5万人，远超预期的增加23.5万人，前值增加25.7万人；美国2月份失业率降至5.5%，为7年低位，预期为5.6%，前值为5.6%。同时，美国2月平均每小时工资月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.5%。

汇丰银行(HSBC)的商品分析师JamesSteel表示：“非农数据显然是大局推动了对美联储升息的预期，美元变得强劲，尤其是兑欧元，这对黄金价格是不利的。”

除了非农数据，外上周还有一些数据对黄金的价格不利。

尽管此前希腊签订延长救援的协议后获得了四个月的缓冲期，但外界继续担忧该国可能仍会面临资金困境。因此，周一(3月9日)希腊的融资选择将成为焦点。欧元区财长会议周一召开，将讨论希腊的经济改革计划。希腊希望这些改革将帮助其从国际贷款方获得部分财政援助。

希腊上周五(3月6日)向欧盟提交了更新版改革计划清单，并称希望立即与国际金主就结束纾困进行磋商，并讨论后续的协议。希腊还偿还了部分本月到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

但欧洲央行行长德拉基上周四(3月5日)曾强调，只有看到希腊遵守纾困计划条款并有望获得肯定评估，才会恢复向希腊银行业的正常授信。他还明确表示，欧洲央行不会提高对希腊发行短期公债的规模限制，因为欧盟条约禁止对成员国政府货币融资。

目前多数希腊人希望留在欧元区，但有2/3的民众也支持政府重新协商援助计划的强硬立场。

举行公投可以让政府有藉口接受与债权人的协议。希腊与债权人的协议可以让该国继续留在欧元区，但却无法达成齐普拉斯的承诺。但即使是提出公投的想法，在政治上都是有风险的。

希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周日在接受电话采访时声称，希腊政府并不视公投为基准情形，即使真的举行公投，也不会涉及退欧问题。

除美国零售销售数据外，美国2月PPI以及3月消费者信心指数也是不可忽视的重点。此外，随着美联储将于3月中旬公布利率决议，下周三起市场料将再度进入决议前美联储官员的噤声期，如柯薛拉柯塔、梅斯特、费舍尔的讲话将值得关注。

欧洲方面，尽管希腊面临困境，但欧元区形势显得比较乐观。欧洲央行上调了经济成长预估，并将于周一启动1万亿欧元公债购买计划。

欧元区工业生产数据定于周四(3月12日)公布，预计会支持上述令人鼓舞的前景，并呼应年初德国产出强劲的局面。继去年12月同比下降之后，1月欧元区工业生产预计小幅上升。

汇丰银行(HSBC)的商品分析师James Steel表示：“非农数据显然是大局推动了对美联储升息的预期，美元变得强劲，尤其是兑欧元，这对黄金是不利的。”

利好因素：

1.欧盟统计局(Eurostat)周五(3月6日)公布的数据显示，欧元区四季度国内生产总值(GDP)修正值季率增长0.3%，预期和初值均增长0.3%。欧元区四季度经济持续复苏，且符合市场预期。短线好欧元及黄金。

2.德国经济部(Economy Ministry)周五(3月6日)公布的数据显示，德国1月季调后工业产出月率增长0.6%，预期增长0.5%，前值修正为增长1.0%。德国1月工业产出延续早前的升势，已经连续五个月走高，进一步表明欧元区最大经济体的复苏势头愈加强劲。短线好欧元及黄金。

3.希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周日(3月9日)发出警告称，如果欧元区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可能举行全民公投或提前大选。

利空因素：

1.美国劳工部(DOL)周五(3月6日)公布的数据显示，美国2月非农就业人数增加29.5万人，远超预期的增加23.5万人，前值增加25.7万人；美国2月份失业率降至5.5%，为7年低位，预期为5.6%，前值为5.6%。

2.里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)周五(3月6日)表示，最近的数据显示美国劳动力市场非常健康，并认为6月份是首次加息的领先选项，“耐心”一词将是3月份会议的中心议题。

3.上周五SPDR黄金ETF流出了4.48吨，全周流出了14.93吨，总持有量下降到了756.32吨，是1月28日以来的最低水平。

4.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(3月6日)发布的周度报告称，截至3月3日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少15563手，至87966手。

技术面：

周线黄金价格表现在经历上周技术性调整收阳后，未改多头颓势，仍承压5、10周均线，上周五非农黄金再次下破最低跌至1163附近。

上周国际金价收取一根带上引线的大阴，跌幅达60个点，MACD金叉缩量转为死叉，形态不容乐观，更加打压了多头信心。日线方面，本周5连阴，国际黄金价格无论是上周的反弹还是本周的下行，均伴随较长上引线压制，5日均线下破10日均线形成死叉，布林带向下开口的，MACD死叉缩量后再次放量，加上非农数据打压，后期走势依旧不容乐观，目前国际黄金价格偏离下轨较远，预计今日黄金价格开盘会有小幅反弹修复。

4H级别上下行风险加大，但技术指标出现超卖。日线级别上，MACD绿色动能柱扩张，双线死叉开口再度扩大，KDJ双线向下，整体风险仍偏下行。但RSI指标进入超卖区域，意味着短期金价可能修正反弹。初步阻力位于1174美元，进一步阻力1183、1193、1198/1201以及1216/20美元。下行方面，初步支撑位于1163美元，进一步支撑在1153以及1132美元。

操作策略上，上周五亚市盘初短线曾建议利用金价向1200-1204美元反弹的机会逢高做空，稳健者目标看1195-1191美元，激进者看1183美元下方，止损设1210美元上方。目前来看策略有效。

周一建议在1170美元附近逢低做多，稳健者目标看1178-83美元，激进者看1190美元上方，止损设1165美元。

黄金TD方面，周一短线同样建议逢低做多。