日内欧/美、镑/美及美/日前景分析

周五(3月6日)国外专业外汇网站FXStreet分析师Omkar Godbole提供了日内欧元/美元、英镑/美元和美元/日元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：若疲弱非农，汇价或反弹测试1.1140

周四欧洲央行(ECB)维持关键利率水平不变，宣布于3月9日启动QE购债计划。另外欧央行还上调了GDP增长预期，提振欧元/美元急速拉升触及1.1110，不过该QE计划将持续至2016年9月，最终导致汇价转跌并一度下破1.10关口。另外该央行还强调将购买负利率债券，存款利率为负0.2%，同时该央行还下调了2015年通胀预期，不过上修了2016年和2017年通胀预期。

汇价目前交易于1.1020，日图RSI位于27.48，超卖，4小时图显示汇价也没有新的反弹迹象。若跌破2003年8月收盘位1.0991，汇价将加速跌向下一重要支持1.0792；另一方面，若美国非农不及预期，汇价将反弹至1.1140。目前非农的不确定性限制了该货币对的涨势。欧洲时段将公布欧元区第四季度GDP，预计影响有限。

英镑/美元：有望升至1.5294

英镑/美元周四跟随欧元表现走低至1.5245；汇价一度触及1.5213，之后反弹并收盘于50日均线1.5240上方。欧银决议宣布后，英镑/美元和欧元/美元的相关性弱化。由于日内没有英国数据公布，汇价不太可能大幅波动。市场密切关注美国非农。

日图汇价交易于50日均线1.5240，不过，汇价在非农前将跌至1.52-1.5210，因上行破败1.5250。小时图RSI也看跌，暗示汇价将进一步下跌。若小时图汇价收盘于1.4949-1.5550升势的50%回撤位1.5250上方，汇价将获得新的买需。这种情况下，汇价将升至5日均线1.5294。此外，若非农不及预期，汇价将升至1.5294-1.5320。

美元/日元：疲弱非农将打压汇价跌至119.42

美元/日元再次上行破败于120.30-120.50阻力区域，因美债收益率大致持平于2.11%附近。尽管美国数据不及预期，但美元继续走强。美联储也不急于加息，不过相对于其他仍处于极度宽松货币政策的央行来说，美联储政策预期仍偏鹰派。美元兑日元(120.03,-0.0900, -0.07%)周四触及120.38，之后回落并收跌于120.04；美国初请失业金人数上升抑制汇价反弹。

周三公布的美国ADP就业人数不及预期，同时四周初请失业金人数均值升至6周高位，挑战者裁员上升20%，这些数据表明2月非农就业数据可能意外下行。唯一增加的数据是ISM非制造业PMI中的就业分项录得涨势。

汇价多次上行破败120.34（121.82-115.55跌势的76.4%回撤位），日图收盘于该位上方将打开进一步升向121的大门。另一方面，若跌破120关口将推动汇价跌至61.8%回档位119.42。非农前汇价有望重测120.34，只有非农高于预期的23.5万，汇价才有望延续涨势。而疲弱的数据料推动汇价跌至119.42。只要非农就业人数维持在20万以上，汇价跌势有限。