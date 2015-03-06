黄金国际板开通至今已成交千亿元

3月6日电全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德在两会期间接受记者采访时表示，黄金国际板自去年9月末启动以来，累计成交量415吨，成交金额约1000亿元。2015年黄金交易所将通过完善产品体系、提供投资便利等措施，推动黄金国际板再上一个台阶，

作为上海自贸区首个国际化金融类资产交易平台，黄金国际板的运行情况可用“起步良好、潜力巨大”来形容。许罗德代表介绍，黄金国际板开通至今已经吸收了近60家国际会员，其中不少来自“一带一路”沿线国家。借助于自贸区的制度创新和金融开放，黄金国际板交易、交割和资金结算也很顺畅，效率逐步达到发达市场水平。

在起步良好的基础上，2015年上海黄金交易所将通过完善产品体系、提供投资便利、加大市场推广等措施，吸引更多的投资者和离岸资金参与。比如，今年上半年金交所计划增加保证金种类，由目前的离岸人民币扩大到美元、欧元等主要可兑换币种。未来仓单质押也可作为保证金参与交易，以降低投资者的交易成本。

境外投资者对黄金国际板的熟悉程度也在逐步增加。“比如刚起步时出于风险控制的考虑，一些国际会员对交易员每天的交易权限设为200—300公斤，现在已放大到2－3吨，这将进一步提高黄金国际板的市场活跃度。”许罗德说。

黄金国际板的成长对老百姓有啥好处？许罗德认为，主要体现在两个方面：

一是提高中国黄金市场的国际影响力、话语权，使国内金价逐步摆脱“影子价格”的尴尬处境，对百姓投资起到更大的参考意义。黄金国际板的目标，是助推上海成为与伦敦、纽约并列的国际黄金市场第三极。

二是金交所本身也在努力，让“上海金”变成“百姓金”，满足国内居民的黄金投资、理财和消费需求。过去大家常说，买黄金是用来压箱底的，这话不完全对。未来金交所计划打造一个综合性的黄金投资服务平台，老百姓买了黄金后，通过平台可以保值、增值、质押贷款等，这样就把黄金资产盘活了，黄金投资的效益会更好。