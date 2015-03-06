金价无征兆暴涨暴跌遭美调查 大投行操纵揭秘

每到伦敦定盘价期间，金价通常会出现异常波动。常见的现象是，金价先在3点之前毫无征兆地暴跌，在定盘价期间开始回涨，定盘价结束后继续收复跌幅。这种异常波动性不仅仅是某个交易日的孤立现象，长期来看体现得更加明显。而参与定盘价的德银、汇丰等银行从中获取了大量的利益。

今年2月24日美国司法部反垄断部门的检察官审查伦敦金、银、铂和钯的定价程序，而美国商品期货交易委员会已经启动了一项民事调查。目前正就至少10家大银行可能涉及操控贵金属市场行情展开调查。

例如，2012年2月1日，在定盘价前金价突然从1678美元暴跌至1665美元，但当天3点钟定盘价窗口期间，金价开始收复刚才的跌幅，定盘价结束之后，金价又进一步延续了之前的上涨。金价在定盘价窗口期间的这一走势极为异常。

业内权威分析人士指出，其实国际投行控制金价的原理，首先是分享个人及机构客户订单信息，这让交易员们能够在定盘价出来或市场变动之前做出判断。用客户订单信息在定盘价出来之前提前建仓。比如，如果客户希望以定盘价买入1亿美元，交易员会在定盘价前一小时买入美元提前对冲，提高汇率，这样客户就会面临更高的定盘价，从而遭受损失。

在定盘价确定之前下大量的小额订单会影响价格。由于路透定盘价是根据定盘前一小段时间交易的中位数来确定，大量的订单可能会影响最终的定盘价。

交易员们在定盘价期间互相进行大量的虚假交易，操纵定盘价，逼空或逼多。大量买入或卖空引导价格突破某一水平，触发大量自动止损。