黄金丢千二但紧咬不放 美原油美元下方起死回生

受到美国2月ISM非制造业PMI影响，美元指数走高至96.03，此后略有回落，金价因而承压走低，但因为本周尚有非农数据压轴，空方也未大举打压，黄金得以于1200水平下方喘息，基本延续了震荡盘整态势。

瑞士MKS金融集团高级副总裁Bernard Sin表示：“金价仍在努力寻找真正方向，与此同时对元和美国数据作出反应，美元与数据暂时将继续左右金市。”

而另一方面，原油走势似乎摆脱了数据的打压。晚间EIA公布数据显示，上周原油库存增长1030.3万桶，原油价格应声下跌，但在跌破50美元后获得强劲支撑，小时线上分别留下长下影以及大十字星，北京时间零点过后油价大幅反弹，最高触及51.99美元，收盘上涨2%。

美国堪萨斯联储主席乔治晚间发言支持及早加息，表示至去年年底，美国经济增速超出平均水平，相信美国经济年内会继续维持高于趋势的增速，但美元走强与海外经济体增速放缓将对美国复苏构成挑战。

乔治对通胀低于2%的目标并不感到十分担忧，美国当前物价处于稳定阶段，且许多迹象显示通胀将开始上升，多数抑制通胀的因素都是暂时性的，认为美联储必须在就业及通胀达成目标前有所行动，应于年中开始加息。不过，美联储开始加息后的政策仍然相当宽松，推迟加息恐令美联储长期政策更为激进。

在就业市场方面，他表示美联储此前低估了就业市场的发展，就业市场发展动能将会延续，就业市场改善显示薪资将开始加速增长。

晚间公布的新一期美联储褐皮书是由由圣路易斯联储准备，相关数据收集截止于2月23日。

褐皮书显示，美国多数地区经济温和增长，各地区就业市场情况稳定或有所增长，多数地区消费者支出上升薪资压力较为温和，但局限于技术性岗位。物价水平较为稳定或仅小幅上升。

报告指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，借贷需求在12个地区中11个地区有所上升，多数地区汽车及房屋销售有所增长，各地区住宅建设方面的报告好坏不一，某些地区的原油与天然气生产商预期2015年削减资本支出，各地区的银行业状况大多较为积极，制造业活动扩张，但各地区情况不一。

褐皮书指出，因疲弱的农场收入、旱灾和出口下滑，多数地区农业生产恶化。