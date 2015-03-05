英国央行丑闻缠身，卷入货币市场期债调查

周四(3月5日)消息，英国央行(Bank of England)卷入一项史无前例的刑事调查，因该行在金融危机刚爆发时展开的货币市场拍卖可能受到了操纵。



英国严重欺诈办公室(SFO)调查人员正对一项提交给该办公室的独立调查结果进行调查，在知名外媒报道后，SFO确认了该调查。

去年知名外媒报道称，英国央行监督委员会去年曾指示皇家律师格拉比内勋爵(Lord Grabiner QC)调查，2007年底和2008年金融危机爆发时，是否有英国央行官员知晓、乃至参与旨在操纵一系列拍卖的图谋。如果严重欺诈办公室真的启动正式调查，这将是该司法机构成立28年来，英国央行首次卷入刑事调查。目前英国央行正因其管理问题面临更密切的审视，特别是在早先针对其卷入外汇操纵丑闻的调查是否严格的问题上。英国央行行长马克·卡尼(Mark Carney)本周告诉议员们，在外汇调查之后，英国央行发现了50例可能的市场滥用行为，过去英国央行可能会忽略这些行为。目前尚不清楚SFO的最新调查将针对外部交易员还是英国央行官员的行为，还是二者兼有。英国央行和是均拒绝置评。英国央行针对这些拍卖活动展开内部调查期间，格拉比内勋爵约谈了大约10名员工，英国央行出资为这些员工聘请了律师。他的调查针对2007年底和2008年初，当时英国央行展开了一系列拍卖活动，以维持银行间贷款市场正常运转。这些拍卖发生在英国央行2009年推出全面量化宽松计划之前。

周二(3月3日)接受议员质询时，卡尼拒绝提供有关货币市场内部调查的细节。议员们正在讨论格拉比内勋爵之前所做的调查，调查内容是英国央行官员是否知晓潜在的外汇市场操纵。因存在外汇市场操纵行为，6家银行向美国、英国和瑞士当局支付总计43亿美元罚金。