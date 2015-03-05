亚太股市午盘走软 A股低开低走演颓势

亚太股市周四(3月5日)下滑，隔夜美国股市继续回落，脱离纪录高位，备受关注的美国就业数据将在周五公布；欧元在11年低点附近走势不稳，日内稍晚欧洲央行将要召开政策会议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，澳洲、马来西亚和中国股市均下跌。不过源于各国央行货币宽松的乐观氛围，为其他股市提供支撑。日本股市上涨0.2%；韩股综合股价指数(Kospi)小涨0.1%。

道指与标准普尔500指数在周二连续第2日下跌之前，在周一皆创下纪录新高，当时Nasdaq指数触及15年高位。

欧洲央行将于日内稍晚举行政策会议，届时风险资产市场将有机会确认欧洲央行的宽松立场。风险资产市场已经从宽松政策的央行提供的流动性中受益。

欧洲央行本月开始规模超过1万亿欧元的量化宽松计划，预计将在政策会议后公布计划细节。

日股日经指数周四盘中小幅走高，之前日本央行进一步买进上市交易基金(ETF)；但因投资者在美国周五公布非农就业数据前保持谨慎，股市涨幅有限。

日经225指数低开，但早盘中段上涨0.2%，至18，742.97点，距离15年新高18，939.17点不远。东证股价指数(Topix)上涨0.3%，至1，521.98点。

与必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)共同研发抗癌药物 Opdivo的小野制药大涨8%，此前美国医疗保健管理机关批准这款治疗肺癌的药物。

出口商类股涨跌互见，丰田汽车下跌0.4%；本田汽车涨0.3%。

中国市场方面，沪深两市股指低开，沪指低开震荡走低，最低下探3236.5点，考验30日均线支撑，深成指低开低走跌逾百点，创业板指高开后冲高回落，盘中最高上探2032.22点，再创历史新高。

沪指早收盘报3246.68点，跌幅1.00%；深成指报11551.77点，跌幅0.89%；创业板指报2008.03点，跌幅0.09%。

从盘面上看，券商、环保、医药、智能穿戴、手机游戏、传媒等板块涨幅居前，工程建设、航空航天、软件、铁路基建、电力、银行等板块跌幅居前。