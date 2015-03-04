欧央行3月启动QE 创纪录热钱涌入欧洲市场

欧央行计划中的量化宽松（QE）尚未启动，全球市场流入欧洲股市和债市的资金规模已经创下历史记录。

此前，为了提振欧洲经济增长和应对日益加剧的通缩压力，欧洲央行计划将其资产负债表扩张近万亿欧元。欧洲央行一位发言人周一称，暂时未有启动购债的明确日期，但预计会在3月的某一时刻实施。

欧洲央行今年1月宣布推出QE，按照计划，欧央行将从3月开始每月购买600亿欧元的债券，持续到2016年9月。若欧元区通胀回升到接近2%则将停止购债。欧洲央行同时强调，如果有需要将会持续购债，直到通胀改善。

安联保险首席经济顾问埃利安（MohamedEl-Erian）表示，欧洲央行可能会进一步扩大购债项目。埃利安在阿布扎比参加全球金融市场论坛时称，“我估计，未来一年本轮QE会演变。”他还表示，欧洲央行将购买更多的资产。

全球金融市场面临新一轮货币宽松大潮，投资者关于欧洲央行将购买债券的预期将欧元区国债和企业债券收益率推至负值。德国上周三首次售出了负收益率的五年期德国国债。丹麦、芬兰、荷兰和奥地利等国的五年期国债均以负收益率交易，雀巢和壳牌石油公司发行的企业债券也出现负值。

苏格兰皇家银行（RBS）欧洲宏观债券研究部主管AlbertoGallo认为，负收益率债券是欧洲增长最快的资产类别，30%的欧债主权债券都以负收益率交易。这一现象在历史上非常少见。摩根大通预计，在不到一年时间里，欧元区负收益率债券就由200亿美元飙升至2万亿美元。

不过，并非所有人都看好负收益率债券。阿布扎比投资局首席投资官MarkCutis周一对媒体表示，在收益率为负的情况下，他不会“做多”德国国债。他认为与债券相比，日本股市具有吸引力。

今年迄今，欧洲和日本股市成了全球市场大赢家，日经指数一个月内的涨幅接近8%，泛欧绩优600指数更是大涨14%，而同期美股仅涨2.8%。路透的数据显示，欧洲基准股指迎来了1986年设立以来的最佳开年表现。

对于如何投资欧洲股市，高盛资产管理国际业务首席执行官SheilaPatel称，“我觉得投资欧股为时未晚。”她认为，“有选择性的投资策略”很重要，欧洲央行的QE最终会刺激中小股大涨，而非仅仅推动超级大盘股上涨。

看好欧洲股市的人不在少数，很多投资界大佬也纷纷押注股市上涨。包括股神巴菲特，对冲基金大佬StanDruckenmiller，索罗斯家族投资办公室（FamilyOffice）和库伯曼（LeonCooperman）在内的传奇大佬都看好欧股上涨。

在过去三十年间取得骄人业绩的对冲基金大佬StanDruckenmiller今日也表示，今年欧洲和日本股市表现将超过美国。“我对美国并不感到十分兴奋，但在日本和欧洲我确实拥有大量的仓位，”Druckenmiller表示。他所选的欧股包括汽车制造商大众、宝马和飞机制造商空中客车，这些企业均会从欧元贬值中受益。

另一位对冲基金传奇人物欧米茄顾问公司（OmegaAdvisors）创始人库伯曼今年在致投资者的一封信中表示，预计欧洲央行宽松会加码，加之欧元贬值和企业盈利会稳固增长的预期已经从资金面上对股市产生影响。

股神巴菲特也没闲着，他旗下的伯克希尔哈撒韦上周以4亿欧元收购欧洲最大摩托车零部件零售商Detlev，称必要时将会收购更多的德国企业。