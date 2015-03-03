伦敦黄金定盘价新机制本月启动

信息时报综合报道（记者 徐岚）作为全球最大的黄金生产国与消费国，中国正力争在黄金定价方面获得更大话语权。从本月开始，伦敦黄金定盘价将被新机制取代，而伦敦黄金定盘价的改革给了中国“西价东移”的转变机会，中资银行有望参与定价。近日还有消息称，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。业内人士表示，随着中资金融机构积极参与全球贵金属市场，国内黄金市场也逐渐向国际黄金厂商和交易商开放，中国对黄金定价的影响力将逐步加大。

中资银行有望参与伦敦黄金定盘价新机制

目前全球黄金生产商、冶炼厂和央行均普遍使用“伦敦黄金定盘价”。业内人士表示，随着现代信息技术发展，这一报价方式已不能满足各类投资人的需求，报价方式改革迫在眉睫。尤其是自2011年开始，操纵伦敦银行间同业拆借利率案东窗事发，各国金融监管机构加紧了对各类基准价格的关注，贵金属行业也受到广泛的调查。

在此背景下，伦敦金银市场协会（LBMA）日前宣布，任命伦敦洲际交易所（ICE）管理新的黄金价格。ICE最新官方消息显示，今后伦敦定盘价的报价方式将使用美元、欧元及英镑3种货币每30秒进行一次报价，通过ICE的平台，直接的市场参与者以及那些借助经纪商来参与交易的用户可以通过实时交易系统进行交易管理。根据业内预计，新的伦敦黄金定价机制将于今年3月出台。

对于哪些机构将参与新机制的设定，LBMA行政总裁鲁斯-克罗威尔表示，有兴趣参与LBMA黄金价格制定的各方呈现更多元化的局面，已有11家机构表示有意参与制定LBMA黄金价格，此次中资银行也有望首次获得参与机会。

据信息时报记者了解，目前工商银行、建设银行以及中国银行这3家中国银行均为LBMA会员。而且上述三家银行的相关人士均在接受信息时报记者采访时表示，作为LBMA协会会员，有兴趣和意愿参与伦敦黄金定价。

中国黄金市场规模与话语权极不匹配

在中资银行摩拳擦掌参与伦敦黄金定盘价新机制的同时，春节期间中国的黄金需求也在回暖。每年春节假期都是黄金饰品的销售“高峰期”，而今年由于春节期间千足金饰品价格的回落，国内黄金卖点更是迎来了“抢金潮”。由于黄金消费巨头中国的需求已经出现回暖的迹象，从而刺激国际金价逐渐上涨，“中国大妈”的身影再次出现在各大金店当中。

一国有大行贵金属分析师曾文接受信息时报记者采访时表示，目前中国的黄金市场规模与话语权之间极不匹配，如果中资银行能够参与到伦敦黄金定价机制中，对于全球金价方面谋求更大话语权将有很大好处。

根据中国黄金协会最新统计数据显示，2013年中国黄金消费量首次突破1000吨达到1176.40吨，同比激增41.36%，超越印度成为全球最大的黄金消费国。虽然2014年黄金消费大幅下滑，但消费需求增长趋势没有改变，去年中国黄金消费量降至886.09吨，但依然保持较高水平。不仅是在黄金消费方面遥遥领先，中国在黄金产量、进口量、交易量都保持着增长趋势。2014年中国黄金产量超过450吨，更是连续八年位居世界首位。

曾文进一步分析称，积极参与全球贵金属市场是一个渐进过程，中资银行正在向这个方向迈进。以工行为例，目前已成为全球最大的黄金零售银行，贵金属业务在主要同业市场份额也已接近六成。

力争在黄金定价方面获得更大话语权

除了银行本身之外，目前中国的黄金市场也正在加大与全球市场的联动。处在黄金定价权之争前沿的上海黄金交易所于2014年9月18日在上海自贸区正式启动国际板，首次允许外国投资者交易以人民币计价的合约，黄金价格由区域性价格逐步向国际性价格转变。本周还有消息称，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定，交易和结算可能都使用离岸人民币，以便让外资银行和其它供应方能够参与。

“如果中国的黄金定盘价成功推出，即使推出初期人民币金价基准可能只能作为伦敦美元黄金定盘价的补充，但也是为国内生产商和国外供应商确定了一个人民币金价基准，可能给伦敦定盘价带来更大压力。”曾文告信息时报记者，随着中资金融机构积极参与全球贵金属市场，国内黄金市场也逐渐向国际黄金厂商和交易商开放，中国对黄金定价的影响力肯定将逐步加大。

伦敦黄金定盘价

目前全球黄金生产商、冶炼厂和央行均普遍使用“伦敦黄金定盘价”，该方式由法国兴业银行、加拿大丰业银行、汇丰银行、巴克莱银行、德意志银行5家机构通过每天的电话会议操作，根据各自的买卖盘价格分别报买入价和卖出价，以确定最终价格。该机制从1919年9月开始执行，已经过近百年时间。