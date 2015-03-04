警惕创业板过度投机泡沫

只有对创业板股票合理谨慎估值，让真正取得创新成果、为社会创造真实价值或财富的上市公司，获得其应有的估值水平，这样才能形成有效的约束激励机制，才能逼迫创业板公司下苦功夫开拓创新。

3月3日，创业板盘中一度上摸2000点，最高上探至2004.03点，再创历史新高。沪深主板则出现暴跌。目前，深市创业板、主板股票平均市盈率分别为82倍、27倍，上交所股票平均市盈率为16.3倍，大盘蓝筹股与中小股票的估值差距正在越拉越大。

随着降息后巨量新增资金尤其是投资者的融资盘进场，大盘蓝筹股打了一个翻身仗，被人戏称为风把猪吹上了天，也被称为杠杆上的牛市。但之前投资者大举融资参与蓝筹股，或许还是基于对蓝筹股良好业绩和回报，现在投资者大举融资参与小盘股投机，而小盘股数十甚至几百倍市盈率让这一市场已经暗藏巨大风险。事实上，早前有投资者融资参与重组题材股，最后重组失败股价暴跌，甚至导致融资操作的投资者爆仓。

如果监管部门不对此及时做出反应，就可能给投资者带来这么一种印象：小盘股可以投机放火，但蓝筹股却不许投资点灯。

截至上周四，纳斯达克综合指数的市盈率仅为26倍，而我们的创业板已经高达80多倍；创业板多是新经济行业，但这不应该成为爆炒由头，投资新经济行业，同样要成本核算、同样要利润回报，创业板没有理由单独去享受什么市梦率，不能搞市盈率上不封顶、随便炒。

A股市场尤其是创业板等中小股票市场一直被认为存在过度投机操纵，法律法规制度仍然有待健全是原因之一，但我们更要反思，现有的法律法规，又有多少真正得到落实？比如在打击市场操纵方面，《证券法》规定禁止市场操纵，《证券市场操纵行为认定指引》还规定了约定交易操纵、特定时间的价格或价值操纵、尾市交易操纵等操纵手段认定办法，但其中一些操作手段被认定的并没几例，尤其是近年来查处的操纵行为多是小打小闹式，大规模操纵行为并不多见。在现实中，一些机构扎堆的创业板等中小股票，出现持续无厘头式暴涨，是不是存在大规模操纵嫌疑？

投机操纵频频获得暴利，中小投资者秉承投资理念其结果却往往大失所望，由此逼迫一些投资者转向投机。放纵创业板投机操纵，上市公司随意从资本市场大把圈钱，就可能导致资源低效运用甚至浪费；只有对创业板股票合理谨慎估值，让真正取得创新成果、为社会创造真实价值或财富的上市公司，获得其应有的估值水平，这样才能形成有效的约束激励机制，才能逼迫创业板公司下苦功夫开拓创新。

创业板市场目前规模尚小，其投机泡沫似乎危害有限，但若放纵其投机爆炒，投机泡沫就可能逐渐膨胀泛滥，这将可能把更多社会公众拖入泡沫泥淖，有关各方理该对此尽快出手，包括调整两融政策，严格限制题材股、投机股融资比例，同时严打投机操纵等。

A股市场一直存在投资观念与投机观念的搏杀，市场风格是投机还是投资，很大程度取决于监管部门的监管导向，在投资观念日渐式微、投机观念甚嚣尘上的当下，监管部门不能再保持沉默，理应旗帜鲜明亮明自己的监管立场。