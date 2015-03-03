国际黄金价格跌势很猛 不要再犹豫多空

昨日黄金价格以1213.39元/盎司开盘，最高到1223.22美元/盎司，最低下探至1204.54美元/盎司，报收1206.88美元/盎司，较上一交易日收盘下跌6.01美元/盎司。跌幅0.50%，日线上收一上影小阴线。

受中国人民银行周末宣布降息提振，黄金价格亚市开盘后迅速拉升，午盘于1220上方横盘但持续受阻1225。欧市盘中黄金价格涨幅尽吐，随后因欧元回吐涨幅，美元指数走高，黄金的价格承压下跌。

据世界黄金协会(WGC)估计称，印度民间持有黄金约2.2万吨。据称，印度民众所持有的黄金中，23%位金币和金条。那么即使其中10%至30%被货币化，也将能为印度的金融系统带来300亿至1000亿美元。

此外，印度国家银行的经济学家称，印度央行目前的黄金储备只有550吨，在黄金货币化的情况下，印度央行的黄金储备能增加到2700吨，可大大多样化其外汇储备。

另据WGC预期，在此前旧的黄金存储项目下，总共只有约15至20吨黄金被动员进来。

从现在天图来看，黄金价格表现昨天收阴之后直接吞没前面阳线，今天金价开盘后延续下跌走势，短线最低打到1195一线。

从现在走势来看，国际金价行情下跌的力度过大，现在均线系统走平，国际黄金价格维持在均线下方运行，布林轨逐渐收口，附图KD指标高位死叉，MACD0轴下方走平，绿柱持续减弱，国际黄金价格整体行情依旧维持震荡偏空的走势。

今日金价的跌势比较凶猛，好像多头占有绝对的优势一样，但是今日黄金价格先关注1195这一线的支撑，在今天早间初次试探1195我们可以考虑操作一个多单，博一个反弹。