简单视线：美元维持强势 非美低位震荡

美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国2月ISM制造业PMI 52.9，不及预期的53，连续第四个月下跌，创13个月新低，但是疲弱的数据未能阻止美股的上涨，道琼斯指数收盘上涨0.86%，标普500指数收盘上涨0.61%，纳指突破5000点大关，为2000年3月以来首次；因美国股市利好，削弱了投资者对黄金白银的保值需求，贵金属出现大幅下跌走势，目前黄金最低报价1195.43，白银最低报价16.08.

美元指数依旧处于上涨趋势之中，短线价格在高位出现修正走势，技术上日线图中，美指整体维持上行态势，后市若突破前期95.53高点，有望打开新的上行空间；资产管理公司Chantico Global创始人Gina Sanchez向CNBC表示：“决定美元前景最重要的事情是未来的利率，只要美联储决定加息，美元就将继续走强，预计，美联储将在9月首次加息。

荷兰拉博银行(Rabobank)高级美国策略师马瑞(PhilipMarey)指出，美国通胀率可能在今年四季度才能返回至正值区域，因此拉博银行对美联储在6月加息表示怀疑，该行预计美联储(FED)将于2015年四季度开始其加息周期。

西班牙财长金多斯表示欧元集团(Eurogroup)和希腊官员正在就希腊可能需要第三轮救助举行谈判，救助金额在300亿欧元至500亿欧元之间，而提供救助的条件与前两次救助协议相似。尽管随后欧盟两位高级官员出面否认了这样的说法，但这仍反映出希腊债务问题离最终解决还有很长的路要走。

希腊副总理YannisDragasakis对雅典记者表示希腊将会在下一次欧元集团的财长会议上提出改革建议，将在未来几周完成一系列改革措施，并于4月底之前向欧元集团递交调整后的协议。

另外，希腊债务危机才得到缓和，西班牙又传来令欧元区不安的消息，加泰罗尼亚地区领袖周一表示，将在9月就该地区独立展开突击公投，一旦该地区从西班牙中独立，则将对于西班牙经济造成重大的打击。









欧元/美元分析

日线图上价格处于下跌趋势之中，目前行情还再延续，短线价格在低位1.1200附近出现震荡，下方支撑区间关注1.1160--1.1175，跌破之后下跌空间会被打开，下方目标关注1.1100；操作上，短线缺乏方向，而且在低位出现止跌震荡行情，上方阻力关注1.1245，不突破依旧是逢高做空的思路。





英镑/美元分析

价格处于前期低位1.5000附近反弹行情之中，但是价格上涨至1.5560附近出现回落，目前在四小时图上价格跌破反弹上涨趋势线，走势上略显偏空，上方阻力关注1.5420、1.5470，日内操作可等价格反弹至1.5400附近做空，止损1.5435。





美元/日元分析

短线处于低位上涨行情中，但是在120.00整数关口出现阻力，目前价格偏空有回落走势，下方关注119.30、119.00附近的支撑，只要不跌破119.00，可等待回落至低位做多。





澳元/美元分析

澳洲联储维持利率不变后，澳元兑美元走高70个点之后，最高上涨至0.7840，目前又迅速出现回落，短线警惕价格在低位出现震荡走势，上方阻力关注0.7930附近的阻力，不突破适合逢高做空，突破之后会进一步反弹上涨。





美元/加元分析

日线图上价格在高位出现修正，1.2350附近的支撑较关键，跌破后会加深修正幅度，同时MACD也在高位出现“死叉”，同时下跌动能柱在延续，说明目前价格走势偏弱一些，但是已经有拐头向上的迹象，同时价格运行至“收敛三角形”尾部，波动幅度会受限，日内可等待价格回落至1.2500附近，轻仓做多，止损1.2460，上方目标关注1.2550、1.2580。





美元/瑞郎分析

四小时图上价格一直处于低位反弹之中，反弹至61.8%比例（0.8520低位、1.0256高位），本周开盘之后，价格在上涨至高位后出现回落，下方支撑关注0.9550，跌破后会回落至0.9530附近，若价格继续下跌，在0.9500附近也加仓做多，止损设置在0.9450。