一、坚持四个不开仓。

1、不突破不开仓；

2、见不到信号不开仓；

3、找不到止损位不开仓；

4、止损位大了不开仓。

二、只做自己看懂的行情，看不准的坚决不做，秉持宁可不做也不做错的原则。

三、可能某天只做一两笔，甚至无行情可做，那你要耐心等待。行情是等来的，不是杀进去熬出来的。

四、如果某天连续三笔做错，那就给自己放假，坚决不再做第四笔。人往往会一错再错，错上加错。这天是你的黑道日，弱小的你碰到强大的市场这个对手，只能乖乖罢手，惹不起，总能躲得起吧？很多人就是这一天出现大亏损。想想吧，人失去理智时做的事，有几件最后不是后悔的要死？

五、一错就跑。一但亏损，立即砍仓，绝不犹豫等待。止损位坚决不变，保证最小的损失。

六、让利润奔跑。出现盈利，要抱紧单子，不要急于获利了结。随着行情发展，逐步提高止盈位。当然，别忘了金字塔加码法。

七、急涨不追多，急跌不追空，等待回抽再介入。（突破---回调---介入）

八、抓热点，抓大行情，不要胡子眉毛一把抓，重点关注4个以内品种。

九、除非在行情明朗的情况下，回抽时使用“排地雷”手法做单，否则绝不加死码。

十、绝不让赚钱的单子变成赔钱。只要赚过，回到开仓价附近，坚决止盈。最最起码也要拿到手60%的利润，这是我做单的底线。

十一、趋势线向上倾斜时，逢低买入，只做多单；反之，只作空单。

十二、聚精会神的盯盘，培养自己的盘感，绝不人云亦云，相信自己的判断。千万别做游击队长，那样只会乱了心态。心乱了世界就全乱了。

十三、随时保持警惕，不要对任何行情放松注意，当你放心的时候，也就是要出事的时候，记住一点，不知道那块云彩会下雨。

十四、提高自己的防忽悠能力，给每个品种留有惯性。比如玉米小麦5元，大豆豆粕白糖20元......

十五、合理分配资金。三分之一长线，三分之一短线，留出三分之一做备用金。开仓不要一次完成，最好分成三次。(喜欢满仓的朋友这样做会很压抑。但请你想一想，当我们准备加仓的时候，你被迫止损，那是何等的痛苦？)

十六、做盘前我必先确定下三个点位：开仓点位，平仓点位，止损点位。一旦触及，立即出手。绝不给自己犹豫等待的机会。做单要的就是干脆果断，特别是止损，一定要及时咔嚓！

十七、关于开仓，我习惯用跟盘价，这样只要决定开仓，在十分之一秒时间内保证成交。我也用限价交易，但会随着行情的变化及时调整，永远记住，市场是老大，你的思路要随着行情及时调整！

十八、千万不要赚钱不出赔钱出。必须明确一个观念----赚钱就好，不在多少。每次都赚钱出来，这叫聚财气，财气旺了，信心有了，良性循环自然会稳定盈利。每次都是赔钱出来，那是损财气，财气受损乏力，赚钱自然越来越难这是绝大多数交易者亏损的重要原因之一。

十九、进场之前，你先确定好自己做的是短线还是长线。短线有短线的思路，长线有长线的手法，千万不要等套住了再做长线，那样你会死得很惨。

在期货市场，只要你持续去做正确的事，市场一定会给你好的回报。