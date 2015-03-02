“ 楼市 再迎利好 ”

中国人民银行今日决定，自2015年3月1日起，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。

房贷差额计算：每月少还一百多

降息前，按照房子总价100万、首付3成、贷款70万、按揭30年计算，每个月还款4264.6元;贷款20年，每个月还款5075.78元。

降息后，按照房子总价100万、首付3成、贷款70万、按揭30年计算，每个月还款4151.9元;贷款20年，每个月还款4974.7元。

此次降息，本质上的着眼点是银行业务和货币政策关系的梳理，并不是简单地救市。当然，此类政策能够带来积极的效应，比如说目前整个库存压力已经得到有效地释放，无论是库存的规模量还是去库存速度，都能看出去库存压力已经大规模地释放。此次降息能够利好未来去库存速度的加快。

此类政策下，将为楼市注入流动性，总体上对楼市提振有利好。这也反映了目前楼市调控市场化导向和趋势，本质上会带来购房成交量上升和房地产价格的上涨。而且从市场预期的角度看，随着此类政策持续看好，购房群体也会积极活跃起来，这对于目前楼市小阳春态势的形成有明显的刺激作用。

刺激地产

邓浩志：再次降息继续利好地产。降息无论对购房贷款或者房企开发融资成本的降低都有正面影响，进一步看好2015年的房地产市场。同时将息刺激实体经济与股市，盈利水平的提升也将刺激房地产市场更加活跃。

央妈救楼市!

杨红旭：降息了!央妈，你真给力!今天下午老杨发了几条微博，在众人皆悲之中，孤独的撑顶楼市。大妈你真好，来给老杨添力了。谢谢!

反应不及上次

李大霄：喜闻央行再次降息，这是非常重大消息，有效降低企业融资成本，出手及时方向正确，利于稳定经济及稳定股市。对市场影响正面，但上次降息已经充分反映，这次降息的反应可能不及上次

人民币贬值不可抵挡?!

北大岳川博 ：中国没多少招了，降息降准不得不用，至于人民币的未来，自然是信用稀释，人民币对美元汇率的贬值不可阻挡。中国从房产到货币，没有多少人民币资产是安全的了，这也是为什么我建议老板们买入美元及美元资产的原因。

央行再次降息0.25%!房奴迎还贷早春!楼市看涨声不断，碧桂园银河城迎新春后首批抢购小高峰!59-122平双地铁小户全城热销中!