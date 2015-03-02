有望再次挑战3400点

上周是羊年首周交易，A股虽然未能迎来开门红，但随后两个交易日的强势表现显示整体强势格局尚未改变，权重板块的活跃成为推升股指的重要力量。笔者认为，经济数据好转提振多头信心，加上周末央行降息的正面提振，流动性继续保持宽裕状态，A股运行重心有望持续抬升，沪指仍具备再次挑战3400点大关的动力。操作上，建议保持积极策略，逢低关注券商、节能环保、通信等板块。

从盘面的具体表现来看，权重板块活跃的同时，中小板、创业板品种也反复走强，板块间跷跷板特征有所弱化。一方面，受浙江省内多家商业银行定向降准的正面消息刺激，以银行、券商为主的金融股以及地产板块上周再度活跃，招商银行、浦发银行、保利地产、万科等板块龙头涨幅明显，不仅提振市场人气，同时也对指数形成明显的贡献，加上工程机械、航天军工等板块也重拾升势，使得沪指在20日均线的支撑得以进一步夯实；另一方面，尽管以互联网、通信、传媒等新兴产业板块在上周未延续节前的快速走强态势，但也未出现恐慌性卖压，整体还是维持了强势高位震荡，加上智能穿戴、节能环保等概念板块有活跃迹象，使得中小板、创业板指数仍延续了反复新高的格局。

整体来看，主流资金调仓换股节奏加快使得各板块走势之间虽然仍存在一定的差异，但这种差异更多只是阶段性表现，板块之间实际上已经形成良性的有序轮动，盘面热点切换的过程中，并未使得板块效应和赚钱效应减弱，反而使得盘面始终保持了相对丰富的做多机会，无形中也构成了较为充沛的内在推动力。

短期来看，A股强势延续将得益于双方面因素，一是经济数据局部好转，二是市场供求关系阶段性舒缓。从宏观经济数据来看，最新的汇丰PMI数据超预期回升至50%的枯荣线上方，其中产出和新订单指数有所改善，产出指数升至5个月高位，新订单则为3个月高点，数据表明宽松政策效果开始有所显现，经济的终端需求也在逐步改善，随着工业企业去库存趋势的延续，基本面阶段性转暖将为A股提供短期的正面支持，并夯实3000点上方的支撑力度。

从市场供求关系方面来看，在经历了节前大规模的新股发行之后，近期市场迎来IPO的真空期，新股对资金的分流作用大大减小。此外，央行公开市场操作尽管实际净回笼资金870亿，但结合节前累积投放4000亿流动性，以及银行间货币市场主流资金利率普遍回落的情况分析，市场整体流动性仍处于宽裕状态。

而货币政策的再度宽松更有助于流动性充裕的延续。针对经济存在的通缩风险，周末央行再度降息0.25个百分点，进一步彰显了稳经济意图。由此可以确定的是，中短期上市场资金面上实际并不存在太大的压力，这无形中为A股反弹提供了良好的流动性氛围。

回到市场技术面，经过前期3400点的回调之后，MACD指标已经回撤0轴附近，并完成对前期指标顶背离状态的修复，目前5日均线已经上穿10日、20日均线形成金叉形态，均线系统的多头排列形态保持完好，整体多头信号明显，配合两市成交量能的逐步温和放大，股指运行重心有望持续抬升，并再度挑战3400点大关。