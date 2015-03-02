中国经济运行总体呈现向好迹象

3月1日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会联合发布的数据显示，2015年2月，我国制造业采购经理指数(PMI)为49.9%，比上月微升0.1个百分点;非制造业商务活动指数53.9%，比上月上升0.2个百分点。

制造业收缩幅度收窄

数据显示，2月份，中国制造业采购经理指数为49.9%，比上月微升0.1个百分点，但仍然位于荣枯线以下。

国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群分析说，2月份PMI指数低位微升，表明经济增长趋稳态势正进一步明显。综合考虑春节因素的影响等，当前我国经济增长仍处于筑底企稳过程。

历史数据显示，春节当月PMI大多回落，但本月PMI略有回升，结束了连续4个月的下行走势。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析说，本月PMI略有回升，一方面是由于在近期降准减税降费、加大重点基础设施建设等稳增长的宏观政策作用下，市场需求回升，企业信心有所增强;另一方面，近期国际原油等大宗产品价格企稳，国内市场环境也出现一些积极变化，主要原材料购进价格指数尽管还在临界点以下，但连续6个月回落后首现回升。

值得注意的是，尽管PMI仍然微低于临界点，但从具体指标来看，生产和市场需求继续保持扩张态势，同时小型企业PMI也有所回升。受春节因素影响，生产指数比上月回落0.3个百分点至51.4%，但回落幅度有所收窄，且继续处于扩张区间。新订单指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，是2014年8月以来的首次回升，市场需求增速有所加快。小型企业PMI虽然位于临界点以下，但连续2个月回升，收缩幅度继续收窄。“节后，随着企业集中开工，制造业市场供需将趋于活跃。”中国物流信息中心副总经济师陈中涛说。

非制造业保持稳健增长

2015年2月份中国非制造业商务活动指数为53.9%，比上月上升0.2个百分点，继续位于较高景气区间，表明我国非制造业总体保持平稳扩张态势。

在中国非制造业商务活动指数的各单项指数中，新订单、在手订单、存货、投入品价格和销售价格指数与上月相比均有所上升。其中，投入品价格指数较上月上升4.9个百分点，销售价格指数较上月上升4.3个百分点;其余各单项指数均呈现下降，降幅在0.1至1.2个百分点之间。

“非制造业商务活动指数连续3个月在53%左右平稳运行，表明服务业呈现良好发展势头。”赵庆河分析说，2月份节日消费特点突出，零售、餐饮、电信、航空运输、道路运输等行业业务总量增长较快，是服务业商务活动指数回升的主要因素之一。

“节日与基础建设需求共同助力市场需求增长，非制造业保持稳健增长格局。”中国物流信息中心专家武威分析说，2月份服务业商务活动指数和新订单指数双双回升，与节日消费相关服务业活动的强劲表现，成为推动服务业回升的主要动力。

数据显示，2月份，餐饮业商务活动指数升至60%，升幅明显，创出近两年来的新高;零售业活动持续升温，商务活动指数和新订单指数连续3个月运行在较高水平，本月均有明显回升。

商务部监测数据显示，春节期间，全国零售和餐饮企业实现销售额约6780亿元，比去年春节黄金周增长11%。其中，传统年货、服装、金银珠宝、数码信息产品等商品销售呈现较快增长，高档烟酒、礼盒销售遇冷。此外，旅游活动也表现出继续加快增长的势头。

“这些数据也说明，当前我国居民消费已经步入以多元化为特征的消费升级阶段。”武威说。

经济走势有望筑底趋稳

2月份，受春节因素影响，企业生产经营活动减缓。不过，陈中涛认为，从整体来看，经济运行呈现向好迹象，受政策利好提振，企业预期普遍转好，尤其是小企业生产经营活动回落态势受到抑制;加上节后企业生产经营活动恢复正常，经济走势有望逐渐筑底趋稳。

从企业订单情况看，2月份，新订单指数扭转连续6个月下降局面，回升0.2个百分点，达到50.4%。“企业订单上升，既受节日效应带动，也是稳增长的政策措施逐渐发挥作用的结果。”陈中涛分析说，大型企业新订单指数上升0.8个百分点，小企业新订单指数回升尤为突出，升幅达到3个百分点以上。小企业紧密联系市场终端需求，其新订单指数明显回升，说明市场形势向好。

小企业生产经营活动也有所回升。2月份，小企业PMI指数虽然仍处在50%以下，但明显上升，达到48.1%，上升1.7个百分点，为最近4个月以来最明显的一次上升。小企业生产指数、新订单指数均有明显回升，升幅均超过2个百分点。

调查结果还显示，2月份，企业生产经营活动预期指数明显提升，达到54%，上升6.6个百分点。多数企业认为，随着政策效应显现，二季度以后经济运行逐渐筑底趋稳。

从非制造业情况看，2月份，建筑业商务活动虽受淡季影响稍有回调，但市场需求却有大幅度提升。武威分析说，新年伊始，建筑业市场需求的提升，预示着未来经济稳步增长的市场空间将会逐步打开，特别是基础建设投资将成为稳增长的重要切入点。

“在国家发展改革委集中批复基础建设项目的带动下，各地方政府也将布局重大基础工程建设作为新一年政府工作的重中之重。因此，上半年基础设施建设将会迎来较为集中的释放期，对稳定经济增长的拉动作用将持续显现。”武威说。

陈中涛表示，虽然经济运行呈现向好变化迹象，但后期走势仍待观察。特别是由于制造业PMI仍处在阶段性低点，略低于50%，经济走势偏弱。因此，宏观调控仍需将稳增长置于重要位置，相关政策措施宜偏向积极。