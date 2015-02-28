全球货币战升级 做多美元成主流

2015年新年伊始，瑞郎风暴、欧央行宣布推QE以及多国央行意外降息，欧元、日元等世界主要货币汇率均处于贬值态势。而随着美元币值不断走强，人民币兑美元贬值压力不断升温。

春节后人民币并没有迎来“开门红”，仍然延续节前的疲弱态势。2月25日人民币汇率中间价为1美元兑人民币6.1384元，较上一交易日下跌54个基点。人民币走弱，或许不是短期现象。许多中外资机构人士在接受《中国经营报》记者采访时称，人民币仍有贬值空间，外汇之中最看好美元。而近期美元指数的表现也极为抢眼，突破95创下11年新高。摩根士丹利认为，美元正处于一轮“超级牛市”，涨势至少将持续两年。

多数受访外汇界人士对记者称，由于美国经济呈现持续走强态势，建议投资者2015年做多美元，而警惕欧元、日元等汇率风险。

人民币面临贬值压力

2014年人民币汇率下跌超2.4%，为五年来首年下跌。进入2015年伊始，人民币汇率有延续贬值迹象。1月23日人民币即期汇率大跌222个基点，随后26日人民币即期汇率继续大幅贬值254个基点。

春节后仍然延续春节前的疲弱态势。2月25日，即期市场上人民币兑美元小幅低开，几经震荡后持续走贬，盘中跌至6.26关口，距中间价跌幅达1.98%左右，逼近跌停。

来自中银国际统计显示，特别是自1月15日瑞士央行宣布取消瑞士法郎与欧元挂钩以来，人民币兑美元贬值进入加速期，8个交易日人民币兑美元即期汇率下跌0.94%。

“此轮人民币贬值与2014 年初的那一轮贬值有较大的不同，这一轮人民币兑美元贬值主要是市场参与者自发形成的结果，央行更多扮演了顺水推舟的角色。”中银国际分析师的研报称。

广东社科院综合开发研究中心主任黎友焕在接受本报记者采访时表示，春节前后人民币暴跌的原因很多，但最重要的是美国经济走好以及美国退出宽松货币政策，而包括欧元区、日本等主要经济发达地区采取了进一步的宽松货币政策，致使世界范围内的主要货币汇率出现了较大的调整；其次是中国经济出现了下行的巨大压力，人民币在这样的多层影响背景下，从市场上也被迫贬值。

不过，黎友焕认为，“无论从市场规律来看还是当前我国对外的政策思路剖析，人民币都应该有继续走低的空间。”

多数受访外汇人士看来，目前全球货币战争已打响，2015年人民币仍面临贬值压力，但不会出现趋势性的大幅贬值。

瑞银财富管理投资总监亚太区宏观经济主管高挺对记者分析称，“在美元全面走强的背景下，人民币仍有贬值空间。干散货及基础金属等以中国马首是瞻的大宗商品今年上半年仍面临挑战。”

摩根大通中国首席经济学家朱海斌则对记者分析称，短期内人民币进一步贬值空间有限。双向波动下的稳定人民币汇率仍是央行近期的优先选择，而短期内汇率波幅扩大的可能性较小。

“由于美元走强，全球其他货币相对走弱，人民币近期也呈现小幅贬值，但压力不大。”包商银行私人银行负责人邱思甥在接受记者采访时称。

“银行已经对人民币未来的走势有较为清晰的了解，包括最近的下跌走势说不定也有银行动作影响。人民币下跌并形成趋势肯定对股市、房市和债市带来巨大的利空，对在国外旅游、留学或海淘都是利空。这主要是以人民币表现的资产缩水，人民币对外购买力下降。”对于人民币贬值带来的影响，黎友焕分析。

此外，黎友焕表示，在人民币下跌的影响下，在中国大陆的热钱有加快流出的明显趋势，这就对未来的股市和房市造成更大的压力了。以债市为例，目前很多债的收益率都在5%～6%之间，但估计2015年的某些时段，人民币的贬值空间也可能达到这个幅度，这将对债市造成一定影响。

美元牛市

由于美国经济持续复苏的较好表现，多数受访外汇专家最看好美元，建议外汇投资者应首选美元；反之则看淡欧元和日元，因为欧洲央行最近实施了进一步的宽松举措，欧元整体看空，日元也因宽松政策而被看淡。

有机构对2015年的外汇市场进行的调研结果显示，有64.13%的用户预期2015年的外汇市场交投会更加活跃，只有7.41%的投资者认为会比2014年还要冷清。可见，中国外汇投资者对于2015年外汇市场的交易情况比较乐观。

对于今年的外汇形势，中国金融衍生品研究院外汇专家王洋在接受本报记者采访时表示，美元的中长期走势向上的情况将会继续，日元也将继续贬值趋势，因而他建议，“目前投资者如果要进行资产配置，建议避开日元、欧元等危险货币。”

“欧元与日元未来走势主要看这些国家的宏观经济指标，对此我的看法相对悲观，目前汇率可能不是底部。”邱思甥对记者分析称。

记者注意到，欧元后市不被看好。欧元兑美元汇率已连跌8个多月。尤其欧央行宣布QE后，汇丰等多数外资投行纷纷下调对于欧元汇率的预估。

而日元同样被看空。2014年10月31日，日本为了实现2%的通胀目标而推行了QQE（质化和量化宽松政策）。自此，日元兑美元表现较疲软。

对于2015年外汇投资风险问题，王洋对记者表示：“今年投资欧元的风险较大，因为需面临欧QE与希腊风险，这些可能令欧元出现大幅震荡。”

美元则被国内外机构人士普遍看好。摩根士丹利称，美元正处于一轮“超级牛市”，涨势至少将在今明两年持续下去。

光大证券首席经济学家徐高也看好美元。他指出，美元强势依旧，新兴市场资金外流压力更多取决于自身经济基本面状况。

“美联储首次加息的临近将继续对资产价格带来冲击，但中长期来看加息节奏会相对缓慢，这也为新兴市场（包括中国）经济结构性改革预留了更多时间。强势美元依旧会使新兴市场货币整体承压，美债收益率上行的外溢效应也会冲击新兴主权国家债务，但整体资金外流压力和规模更多取决于新兴市场经济基本面的状况。”徐高称。

有基金经理亦称，今年对中国国内投资者的投资推荐是，将一部分资产投资于美元标的的美国资产，这比以往任何一个年份都有更重要的战略配置意义。而当前美股较美债更具投资价值，因为美股的投资主题是油价今年后续的反弹带来的美国能源行业的复兴。