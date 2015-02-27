黄金与大宗商品：华丽转身就在这几个月

2月27日讯——经验丰富的投资者都深知一个道理：一种投资产品在不断刷新高位之后，终将迎来遭市场抛弃的一天。同样，一种表现不佳的投资产品也将会在某一天重现生机，并再次提供做多机会。

那么，当前市场有没有这样的投资机会呢？且看下文详解。

【当前的股市与大宗商品投资分析】

自2011年以来，最为疲软的投资市场一直是大宗商品和贵金属。加拿大股市深受这两大资源股的拖累，这就是为什么该股指明显落后于标普500股指的原因。

大宗商品见底的时机终将会到来，这将会令加拿大股指重返2014年高位甚至更高水平。

标普500指数、黄金矿业指数(金甲虫)、加拿大股指和大宗商品指数走势对比图。在2011年第四季度，这四大指数的走势基本保持一致，但之后分道扬镳且渐行渐远。其中，作为美股代表的标普500指数越来越受捧，而黄金矿业指数及大宗商品指数却遭遇深跌，受此两者拖累的加拿大股指因而也终于在2014年中期不堪重负而与美股背道而驰。

没人为投资大宗商品或贵金属而感到兴奋，这是很合理的。持有这些资产的人已经历了数年的痛苦煎熬，并且已丧失了其大部分资产。买入更多这些资产是这些投资者最不想做的一件事。

好消息是，上面四者异常的分化，为先知先觉及有耐心的投资者带来良好契机。因后市这四者可能趋于靠拢，也意味着黄金及大宗商品迎来反弹。现在最难的一点是等待投资者心理完全厌弃贵金属与大宗商品，只有这样才能成功抄底。这通常要花费数年时间，而资源类资产已经经历了数年时间的低迷。

富含资源类资产的加拿大股指的“牛市筑顶”经历了6-12个月的时间，大部分交易者和投资者是试图在顶部卖出，但由于筑顶耗时太久，在顶部完成而开启跌势之前，大多数人都被震荡出局或被迫放弃。

有趣的是加拿大股指和资源类股指的对比。美国股市貌似且感觉正在筑顶，但可能也需要6-12个月来确定熊市的开启。届时，美国股市将表现挣扎，而焦点应放在投资者的二次买入和经济生命周期上。

简而言之，资源类资产和加拿大股市在几个月后将成为市场上的靓丽之星。