两因素支撑金价反弹 关注美国GDP

即便失业初请数据不佳，但在耐用品和通胀数据提振下美元大幅走强，一度走强逼近1220的金价受阻回落，当前在1210附近徘徊。除了数据外，多个美联储官员讲话亦提升了市场对美联储夏季加息的预期。

中国农历春节过后，黄金实物需求推动金价走高至1200美元上方。而耶伦证词对金价也起到重要推动作用。

美元走强打压金价涨势

即便失业初请数据不佳，但在耐用品和通胀数据提振下美元大幅走强，金价受阻回落。

隔夜公布的多项数据显示，美国1月耐用品订单月率为上升2.8%，创下七个月以来最大升幅，高於预期的增长1.7%，前值修正为下降3.7%，显示美国经济前景向好；而欧洲央行将於下个月开始实施1万亿欧元的大规模购债，施压欧元下行，欧元/美元下探1.12关口；美元指数受双重推动大涨突破95关口并逼近95.20水平，创下11年新高。

美国1月耐用品订单环比+2.8%，预期+1.6%，前值从-3.4%修正为-3.7%。1月扣除运输的耐用品订单环比+0.3%，预期+0.5%，前值从-0.8%修正为-0.9%。1月扣除国防的耐用品订单环比+3.0%，前值从-3.2%修正为-3.3%。1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比+0.6%，预期+0.3%，前值从-0.6%修正为-0.7%。

美国1月CPI同比-0.1%，2009年10月以来首次跌至负值，预期-0.1%，前值+0.8%；环比-0.7%，连续三个月下降，且录得2008年12月以来最大降幅，预期-0.6%，前值从-0.4%修正为-0.3%。1月核心CPI环比+0.2%，预期+0.1%，前值从+0.0%修正为+0.1%。1月核心CPI同比+1.6%，预期+1.6%，前值+1.6%。

美国上周季调后初请失业金人数31.3万人，预期29万人，前值28.3万人修正为28.2万人。上周季调后初请失业金人数四周均值29.45万人，前值28.35万人。上周季调后续请失业金人数240.1万人，预期239.4万人，前值242.5万人修正为242.2万人。

另外，美联储多位官员的讲话均显示对美国经济的乐观程度，美联储威廉姆斯表示预期明年年底通胀回升至2%，但美联储几乎肯定会在通胀尚未达到2%之前加息；美联储梅斯特亦维持加息立场不变，认为美联储应该於6月份加息；美联储布拉德表示希望将“耐心”字眼从3月美联储政策声明中删除，希望利率正常化更早开始，而不是推迟。各官员的表态增强了美国经济向好的底气，同样也限制了黄金的涨幅。

这些信号无疑给前两天刚扭转跌势的金价泼了冷水。澳新银行预计，尽管在美元持续攀升的环境下，金价恐怕难有大的反弹，但目前也有足够的理由避免投资者清算黄金。

该行认为，金价可能会优先下探1180美元/盎司，但这是一个绝佳的抄底机会，未来反弹目标看向1300美元/盎司。

永丰集团分析，周三耶伦讲话增加了美联储加息的不确定因素，带动贵金属价格回升，市场上的多头头寸短期或助金价上涨。汇丰证券分析师指出，中国内地自香港进口黄金量的上涨推动金价上扬，尽管技术面仍偏弱，面对美元强势以及美联储近在咫尺的加息前景，金价仍站稳1200上方。

美国COMEX 4月黄金期货价格周四收盘上涨8.60美元，涨幅0.7%，报1210.10美元/盎司。截止至周四全球最大的黄金ETF SPDR的黄金持仓量为24,796,425.78盎司，较上一交易日维持不变。

金价反弹支撑——耶伦证词与中国买需

受美联储主席叶伦讲话的影响，美元走软，并受中国需求上升迹象的影响，周三黄金期货在连续四个下跌交易日后首次上涨。

在纽约商品交易所，4月交割的黄金期货上涨4.20美元，涨幅0.4%，收于每盎司1201 .50美元。3月交割的白银上涨24.2美分，涨幅1.5%，报每盎司16.43美元。

周二耶伦出席国会参议院金融委员会听证会，暗示即便是在美国联邦公开市场委员会调整加息前瞻指引中“耐心”一词的情况下，美联储仍然具有相当的灵活性，进而推高了市场对美联储可能推迟加息的预期。

继周二在参议院金融委员会作证后，周三耶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述，她没有就美联储何时升息提供进一步信息。

Ava Trade首席分析师Naeem Aslam表示：耶伦的讲话听起来温和，不提供加息的具体时间，这对黄金价格形成支撑。接下来的美联储会议可能是极其重要的，因为他们将更明确通货膨胀状况，特别是随着石油价格稳定接下来的美联储会议定于3月17日开始。

但瑞银的分析师表示：对黄金后市而言可能将产生看空的压力。耶伦的发言并没有否认美联储会在6月升息。美联储的今后的措辞会对确定金价走势非常重要。周二的证词给出了一些可期待的。在美联储声明中抹去“耐心”一词将是关键。如果接下去两次会议中，任何一次这样，那么会使金价承压，这会使得市场对美联储升息的预期大为增加。

与此同时，汇丰中国制造业采购经理人指数，衡量全国制造业活动，显示出边际改善。2月份该指数升至50.1，而此前1月指数为49.7.

此外周三上海黄金交易所(SGE)黄金溢价上升5-6美元/盎司，相比之下节前溢价仅有3-4美元/盎司，表明来自中国的实物黄金需求反弹。

纽约商品交易所其他金属，4月交割的白金上涨6.20美元，涨幅0.5%，报每盎司1168 .80美元，而3月钯上涨18.05美元，涨幅2.3%，报每盎司808.05美元。3月期铜收高1.6美分，涨幅0.6%，收于每磅2.664美元。

金价利好？美国GDP数据恐下修

尽管强势美元抑制了金价反弹，但日内晚间的美国四季度GDP数据恐遭下修，这对金价将构成利好，金价有望延续反弹。

周五市场焦点将转向美国GDP数据，市场预计美国第四季度GDP增长年率会向下修正至2%；该数据前值为增长2.6%，目标市场预期是增长2.1%，较之前值有所回落，主要是考虑到美国所受到的全球经济发展放缓的拖累以及政府支出减少等其他因素的原因。预计该数据公布值会如预期小幅回落，利空美指，利多金银。

美国4季度GDP恐遭下修并非空穴来风。近期公布的美国12月贸易帐、批发库存纷纷疲软(库存、以及贸易对经济产出中占比较大)，进一步暗示本月稍晚公布的美国四季度国内生产总值(GDP)将遭到下修，且从投行的预期来看，下修的幅度恐超过投资者的心理预期。

分析师指出，假如美国第四季度实际GDP下修幅度超出市场预期，恐将对于美元指数走势造成负面影响。同时，这也可能加剧市场对于美国一季度GDP数据的担忧。而若向好，则美元可能进一步乘风北上。

此外，需要着重提醒的是，下周将是年内首个完全意义上的超级周——非农与欧洲央行“牛郎织女”会，这样的超级周数量在年内不会超过五次。