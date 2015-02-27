德国首次发售5年期负收益率债券

据英国《金融时报》2月26日报道，德国首次销售收益率为负值的5年期债券，让投资者花钱购买向全球最大经济体之一放贷的"特权"。

此次销售表明，在全球金融危机爆发6年多以后，央行政策是如何推动市场进一步深入陌生领域的。政策制定者最初担心，负利率可能导致市场失调，但这种情况迄今没有出现。负收益意味着投资者购买债券的费用超过了债券面值和利息的总和，如果他们持有至期满肯定会出现亏损。

摩根大通的数据显示，欧洲负收益债券的规模在不到一年时间里从200亿美元飙升至2万亿美元，甚至还可能扩展至其他欧元区国家和更长期限的债券。丹麦、芬兰、荷兰和奥地利等国发行的5年期债券的收益率已经是负值。

债券市场的超低利率可能反映出避险投资的需求，以及对经济增长或者通胀前景的担忧。但信贷分析师表示，德国负收益债券的主要催化剂是欧洲央行(ECB)通过量化宽松提振欧元区经济的努力。

欧洲央行上月宣布了每月购买600亿欧元债券的计划。购买德国负收益债券的投资者可能预计以更高的价格卖出这些债券。

汇丰负责固定收益的全球主管史蒂文•梅杰表示："从逻辑上来说，你可能会问人们为何要购买负收益的东西。这是一个有趣的局面。"