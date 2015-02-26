兑美元即期价三连跌 人民币有适度贬值倾向

25日，银行间外汇市场人民币兑美元即期汇率随中间价走低，继续运行在“跌停价”附近。市场人士指出，中间价下调与离岸汇率先行走弱，共同带动人民币在岸即期汇率走低，中短期内人民币汇率可能呈现震荡偏弱的走势。

即期价中间价齐跌

25日是春节长假后首个交易日，由于假日期间国际外汇市场美元指数稳中略升，当天人民币兑美元中间价设在6.1384元，较节前最后一个交易日下跌54基点。银行间外汇市场上，人民币兑美元即期汇率随中间价低开，盘中震荡走弱，最低下探6.2605元，接近年内最低的6.2606元，尾盘收在6.2598元，较前一交易日收盘价下跌47基点，为近期连续第三个交易日下跌。与中间价相比，25日人民币兑美元即期汇率盘中最大偏离幅度达1.99%，继续徘徊在“跌停价”附近。

除去中间价下跌的影响，交易员认为人民币离岸与在岸汇率价差扩大，亦拖累人民币在岸汇率走势。长假期间，香港离岸市场人民币兑美元即期汇率（CNH）已先行走弱至6.27元以下，与在岸汇价价差扩大至200基点以上，提升了跨境流动资金在境内购汇的动力，从而对人民币在岸价格形成向下的牵引。

预计年内小幅贬值

值得一提的是，25日早间，新披露的2月份汇丰PMI预览值回升至50.1，略超出市场预期。考虑到春节长假的扰动，市场原本预计该指数将会小幅下降。不过，从当天人民币即期外汇市场交易来看，该项数据对人民币汇率走势几无影响。

外汇市场人士指出，尽管汇丰PMI数据略超预期，但开年经济数据总体表现乏力，市场对中短期经济运行仍持谨慎看法，货币政策放松的预期也挥之不去，在美元中期强势的背景下，人民币对美元仍有进一步贬值空间。

近段时间，商业银行结售汇数据连续呈现逆差，已表明人民币外汇市场供求格局出现深刻变化，市场主体持汇意愿上升，单边看多人民币的情绪明显弱化。数据显示，2015年1月银行代客结售汇逆差116.48亿美元，自2014年9月以来已连续五个月出现逆差，在同期人民币对外贸易顺差居高不下的情况下，结售汇逆差数据表明企业和个人结汇意愿降低，持汇意愿增强，从而为人民币对美元汇率走势从单边升值转向双向波动奠定了市场基础。数据还显示，2月份银行代客远期净结汇为-58.65亿元，时隔两月再现远期净售汇，亦反映出市场对人民币的短期贬值预期在增强。

此外，考虑到人民币综合有效汇率仍在升值，导致国内货币条件偏紧，不利于稳定经济增长，货币当局容许人民币适度贬值的可能性也在上升。

总体上看，机构多认为未来一段时间人民币可能保持震荡偏弱的运行方向。瑞银证券预计，今年人民币对美元会小幅贬值3%左右，年底时人民币兑美元汇率将达6.35元。