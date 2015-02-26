三因素致化工品反弹不同步

春节后第一个交易日，化工品走势明显分化，其中塑料（包括LLDPE和PP）、甲醇走势强于PTA和PVC。笔者认为，主要原因是行业集中度、原材料成本差异和下游替代性。在原油反弹受挫的背景下，化工品整体来看反弹高度有限，甚至寻找它们之间的套利机会。

原油反弹受挫

对于石化产品而言，原油价格是主导其大级别、主趋势的最重要参数。2014年四季度，国际原油大幅下挫，尽管部分化工品过剩并不是十分严重，甚至出现现货高升水的逆价差结构，例如PP和LLDPE，但整个化工品一度大幅下泄。而在今年1月底至2月中上旬，国际原油大幅反弹，国内化工品也跟随强势反弹。

从原油角度来看，其实化工品是最初的成本变动端。春节假期，国际原油明显受挫而再度下行。尽管近期有报告称，美国运转的钻油平台已连续九周减少，降至1140座，这是2011年12月以来最低水平，然而离实际减产可能还较远，关闭的一些钻油平台可能是无效或抵消产能。另外，3、4月份是原油最不利的时候，到时候需求不但没有明显改善还会因炼厂检修的原因减少原油使用量，而产量方面的变化不会立竿见影，因此供应过剩有进一步恶化的可能，预计全球的盈余仍高达200－250万桶/每日左右。

OPEC内部分歧依旧很大，短期OPEC召开会议进行减产的可能性依旧很低。一方面，OPEC轮值主席国尼日利亚的石油部长称，若油价持续回落，OPEC可能召开紧急会议。而厄瓜多尔同意OPEC召开紧急会议，这说明OPEC产油国坚决不为推升油价而减产的立场可能越来越动摇。另一方面，以沙特为首的海湾产油国领导人多次强调，不会采取措施阻止油价下跌，在6月会议以前没有额外召开会议的必要。

此外，压制原油价格反弹的另外一个重要因素就是石油库存。美国能源信息署（EIA）近期报告称，2月13日当周，美国原油库存大增770万桶，总库存量达到4.256亿桶，创纪录新高，过去五年的均值高出20%以上。

三因素致化工品走势分化

首先是上游行业的垄断性。对于塑料（LLPDE和PP）来讲，其原材料来源主要是乙烯和丙烯，其国内原材料90%都来源于中石化和中石油，另外还有很大一部分来自进口。另外，LLDPE和PP现有产能大约分别有70%和60%以上是石化双雄旗下或者关联企业。由于行业集中度太高，在原油反弹之际，LLDPE和PP反弹幅度和时间都相对会放大。当然，随着煤制烯烃的兴起，PP产能的民营化速度加快，这决定了，PP涨势长期来看不及LLDPE。对比之下，PTA和PVC由于民营产能比重相对于塑料要高，现货市场化程度要好，因此PTA和PVC价格相对灵活，并不会出现上涨放大，下跌式抵抗的特点。

其次是原材料成本的差异。从成本方面来看，在原油大幅反弹的带动下，2月下旬较2月初，乙烯和丙烯价格分别上涨了9%和8%。这使得LLDPE和PP价格也在成本推动下出现反弹。相对比之下，PVC有电石法和乙烯法两种工艺，在国内煤炭价格没有反弹的情况下，以电石法工艺为主的国内PVC产出成本并没有明显提升，因此这使得同属于通用树脂（塑料）的PVC走势明显弱于LLDPE和PP。

最后是下游应用的替代性不同。作为通用树脂，LLDPE和PP在农膜、注塑和编织袋方面并没有很强的其他产品替代性，但PVC和PTA在下游应用上分别有TPE和棉花替代，因此一旦在成本上不具备优势，就相对容易被替代。甲醇方面，由于甲醇制烯烃技术兴起，其目前尚不具备替代性。