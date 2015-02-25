油价拖累原苏联加盟共和国“最坚挺的货币”

2月21日，阿塞拜疆中央银行宣布，调整美元兑该国货币马纳特的官方汇率至1:1.05的水平，这意味着马纳特将贬值33.86%。在阿央行宣布该决定前，马纳特是本轮金融危机中唯一保持坚挺的原苏联加盟共和国货币，其汇率一直稳定在1美元兑换0.784马纳特的水平。然而，曾被誉为“里海迪拜”的阿塞拜疆终究未能抵挡住国际油价下跌的滚滚洪流。随着石油价格的退潮，高度依赖石油出口、结构单一的经济弊端显现出来，阿塞拜疆社会将经历一个痛苦和漫长的转型期，民众或许不得不开始打算如何节衣缩食，度过当前物价高企、通货膨胀严重的苦日子。

针对央行的决定，阿塞拜疆前经济部副部长阿克达伊·阿赫维季耶夫说，央行实际上将阿塞拜疆人民拖进了金融危机的泥潭，央行应当逐渐调低汇率水平，而不是进行“休克疗法”。

在央行宣布马纳特贬值后，阿金融市场和消费市场立刻作出反应。从21日开始，首都巴库的许多外汇兑换点都拒绝进行与马纳特有关的兑换业务。兑换点工作人员解释称，他们对中央银行大幅下调马纳特汇率的决定感到震惊，无法把握当前的形势以及它会如何影响外汇市场。一些商业银行也停止了马纳特兑换业务。

经济学家纳吉克·贾法里认为，当前阿塞拜疆外汇市场处于极为混乱和不确定的状况，出现了很多传言和建议，许多银行和外汇兑换点因此不出售马纳特，这对于市场来说不是好事，因为不确定性是外汇市场最主要的敌人。在当前的形势下，央行将自己置于非常尴尬的境地，每一次的声明不仅不能厘清形势，反而又增加了不确定性。贾法里强调，可以期待马纳特汇率有个小幅的回升，但无论如何也不会重回此前的水平。

巴库的一些超市和零售网点也趁机提价并停止出售商品。当地居民抱怨称，商店不开门营业，他们只能等待，等到商店更换完价签，因为超市老板想按新价格出售商品获取更多利润。记者走访了当地几家大型超市和电子产品卖场，几乎所有的进口电子产品在21日中午央行宣布贬值决定后就提价35%左右，超市中的肉制品也提价约30%。随着这两天商家和民众逐渐接受马纳特贬值的事实，越来越多的商品价格开始根据汇率变动相应提价。

阿塞拜疆前议员、经济专家纳吉姆·马梅多夫表示，由于货币急剧贬值，阿塞拜疆将面临严重的物价上涨问题，进口商品至少将上涨40%，这也将让民众对本地产品和服务价格上涨产生类似的心理预期。他认为，央行行长、负责经济领域的部门首长应当提出辞职，以对事件负责。通过行政方法降低汇率超过33%，说明有关部门没有考虑市场的现实需求和建议，国家的收支信息也不完全正确。通过马纳特贬值来振兴经济和刺激出口潜力的想法也没有现实基础。

经济研究中心主席古巴德·伊巴多格鲁说，由于马纳特急剧贬值，2015年阿塞拜疆的通货膨胀率可能比央行之前的预测高出两三倍。央行预测今年的通货膨胀率为2％至8%。首先是食品、药品、烟草制品、酒精饮料、汽车、家电、家具价格的上涨，然后是面包和面粉产品。这些产品的价格预计将提高1.5至两倍。这意味着居民生活水平将大幅降低、社会福利恶化，相应也将导致民众与政府之间的对抗增多。

在国际油价急剧下跌、全球经济危机和邻国货币大幅贬值的背景下，阿塞拜疆马纳特始终保持稳定，对美元的汇率水平一直维持在1美元:0.784马纳特，但代价是阿央行在最近两个月内就向金融系统投放了23亿美元，这占阿外汇储备的15%。此外，阿在今年6月还将举办第一届欧洲奥林匹克运动会，为筹备此次体育盛事阿政府在2015年度预算中编列了多项大型场馆建设和基础设施工程，将耗费巨资。由于国际油价迟迟未能见底回升，阿经济面临巨大压力。在欧元、英镑等世界非美元货币和俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等国货币相继大幅贬值的情况下，马纳特也面临严峻的贬值压力，下调汇率成为阿政府的唯一选择。阿塞拜疆总统伊里哈姆·阿利耶夫在1月底就授权政府不能让马纳特继续保持坚挺，2月16日阿央行宣布马纳特停止绑定美元、转而盯住美元和欧元的一篮子货币方案。

当前，阿塞拜疆货币贬值的效应正在显现，如何保持社会和经济稳定对阿政府而言将是巨大考验。阿经济发展部表示，该部将采取措施防止因价格上涨产生的投机炒作。国家反垄断政策和消费者权利保护局、经济工业部和其他监督部门将密切监控价格，抑制商品价格投机性增长。但是在市场条件下，什么是公正的价格？执法人员又如何判定？阿专家认为，最好的情况是，政府相关部门在短期内能阻止面包价格上涨，但未来进口商品价格必然不断上涨。此外，阿政府再次提高了运输部门税率和公共交通工具价格，阿塞拜疆政府未来将面临更多的价格上涨压力，“魔鬼已经被从瓶子里放出”，剩下的问题就是究竟能够在多大程度上阻止物价的上涨。