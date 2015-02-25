全球金市：金价触及七周低位，在美联储主席叶伦国会作证后缩减跌幅

2月24日 - 金价周二跌至七周低位，但之后缩减跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称美联储正准备“在每次会议上酌情”考虑升息。

叶伦称，联邦公开市场委员会(FOMC)首先会在声明中弃用“耐心”一词，自去年12月以来，美联储在声明中用“将保持耐心”作为首次升息时机的指引。但这并不保证联储将在某一个特定时点升息，叶伦表示，相反，这暗示美联储的做法将转变为在每次政策会议上酌情考虑是否升息。

现货金 最初下跌约0.8%，至1,190.91美元的七周低位，因美元 上涨，之后缩减跌幅，在1910 GMT，现货金下滑0.2%，报每盎司1,199.35美元。

美国4月期金 收低3.50美元，报每盎司1,197.30美元。

“金市最初反应负面是因为市场的关注点改变。尽管美联储上次会议声明显示相当多的委员担心过早升息，但今日叶伦看似为升息铺路，至少在她作证的前半部份内容是如此，”CIBC World Markets资深分析师Peter Buchanan说。

Buchanan称，金市多头显然对叶伦确认美联储升息可能至少在两次会议之后表示欢迎。

叶伦在国会作证后，美元小跌，公债收益率下滑。

希腊股市上涨，此前欧盟委员会接受希腊提交的一系列经济改革提议。之后欧元集团证实，同意将希腊的提议交给欧元集团成员国审批。

交易员表示，一些主要亚洲黄金市场因农历新年假期继续休市，令黄金失去了主要支撑。

国际货币基金组织(IMF)周二数据显示，1月欧元区黄金持有量增加7.437吨。交易商将欧元区黄金持有量上升归因于立陶宛加入欧元区，而土耳其黄金持有量下降14.227吨。