“西金东移”，呼唤“西价东移”

未来金价仍需看美元脸色

美元仍处于全球主要货币中的强势主导地位

春节前后，国际金价上演过山车行情，让中国投资者心情跌宕：1月22日，国际金价成功站上了每盎司1300美元，正当黄金投资者倍感振奋之时，黄金价格急转直下，连跌四周，每盎司价格已跌破1200美元。

春节本就是黄金消费的旺季，因为黄金价格的大幅下挫，中国消费者再度出手，大笔购入黄金及饰品。在上海徐家汇地区的金饰品店，春节期间黄金产品的交易量同比增长了20％。至于中国消费者是否会“逢低买入再深度套牢”仍未可知。

“本轮黄金的大幅涨跌，与希腊退出欧元区危机相关。”复旦大学经济学教授孙立坚分析，黄金具有避险属性，当希腊退出欧元区危机出现时，支撑了国际金价在1月份的走强。当希腊退欧危机暂时缓解后，黄金又开始疲弱。美国商品期货交易委员会20日发布的报告显示，投资者持有的黄金净多头减少了23540手，显示出全球投机者对黄金继续看多的意愿降低。

孙立坚谈到，未来金价仍需要“看美元脸色”，以美元计价的国际黄金，显示出明显的跷跷板效应。受到未来加息预期的提振，美元仍处于全球主要货币中的强势主导地位，国际金价仍面临强大压力，投资者需谨慎。

中国已成世界最大黄金进口国、消费国

我黄金价格只是伦敦、纽约市场的“影子”价格，无法传递真实供求关系

中国目前已成为世界上第一大黄金生产国、进口国、消费国。

数据显示，2013年和2014年这两年，全球每年都生产了3500多吨黄金，而中国每年生产与进口的实物黄金总量就占了近2000吨，超过全球总量的50%。目前，上海已成为全球最大的黄金现货交易市场。

这些数据表明，目前，黄金市场已经出现了明确的“西金东移”。

尽管如此，中国的黄金话语权与市场体量不匹配。截至目前，全球黄金定价仍然是伦敦、纽约双雄争霸的格局。这两个市场都是以美元定价，定价单位是盎司，定价机制是封闭的。我国黄金市场价格只能是伦敦、纽约市场的“影子”价格，无法将我国黄金市场的供求关系真实地传递到国际市场，很大程度上限制了我国黄金市场作用的充分发挥。

黄金的最大生产地和消费地在亚洲，中国人的黄金交易和储藏消费更喜欢用公斤和公斤条块，因此，用人民币定价更能顺应亚洲和中国消费者和交易者的需求，也是对美元定价的一种补充。

在此情况下，加紧建设国际黄金中心，获得更多国际黄金定价权和话语权成为我国的必然选择。

“机遇窗口期”出现

把“西金东移”转化为“西价东移”将成为可能

“目前，中国有强大的市场需求，有一个规模最大的现货黄金交易市场，同时，有人民币逐步变成国际货币、上海国际金融中心建设等环境和有利条件。”上海黄金交易所理事长许罗德表示，“这是将上海建设成为一个黄金定价中心的‘机遇窗口期’”。他提出，要打造“上海金”，从机制上建立和推出上海黄金人民币定价，形成伦敦、纽约、上海三个国际黄金市场，全球黄金美元和人民币两个货币定价，这是上海黄金交易所现在的急迫任务和使命之一。

上海黄金交易所国际黄金交易中心产品总监王其博也谈到，他调研过的不少中国生产企业，都深切盼望中国能有被全球所接受和运用的黄金白银交易基准价，作为签订实货国际买卖合同的基准价和黄金白银避险保值操作的平台。

2014年9月18日，黄金交易所在上海自贸区建立了上海国际黄金交易中心——黄金国际板，作为国际化战略的重大举措，已推出黄金交易新产品，进行业务创新。如今，黄金交易所正在加速建立黄金人民币定价规则及体系，并取得了相当大的进展，现在正在加紧进行黄金人民币定价交易平台和机制的技术开发，完善定价交易规则，加紧合规审查和对国内外相关机构和市场专业人士的意见建议征询等工作。在最后的完整计划、规则获人民银行的正式批准后，上海黄金交易所将积极进行面向全球的市场推广。

王其博认为，人民币定价黄金是对伦敦和纽约以美元定价黄金的一种补充。把“西金东移”的趋势，转化为“西价东移”正在成为可能，这将给全球黄金的现货交易和各种黄金衍生品交易提供一个人民币的基准价，将给黄金行业提供许多便利，也将进一步推动人民币的国际化。