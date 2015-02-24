谷歌与美三大电信公司达成协议 推广谷歌钱包

2月24日，谷歌周一与陷入困境的初创公司Softcard和三大美国电信公司达成了一项协议。谷歌希望通过这次收购壮大谷歌钱包应用，在迅速增长的手机支付领域跟苹果竞争。

根据该协议，谷歌将收购Softcard的手机钱包技术和专利，这个应用将预装在AT&T、T-Mobile美国、Verizon Wireless在美国销售的安卓手机上。谷歌没有透露这项交易的价格。

手机支付可以让消费者将信用卡和借记卡储存在智能手机上，在商店购物时使用手机进行付款。最近手机支付市场份额争夺战越来越白热化。

迄今为止，消费者和零售商对使用苹果支付更感兴趣，谷歌钱包则没有那么受欢迎。同时，三星也已经表明会跟苹果竞争，上星期三星收购了手机支付技术公司LoopPay，分析人士预测三星将推出自己的手机钱包。

谷歌和Softcard分别于2011年和2010年推出手机支付，但都难以赢得消费者的支持。当时使用手机在店内支付还是个崭新的概念，只有少数零售商接受这种付款方式，很少有消费者认为有必要使用这种支付应用。

苹果于去年10月推出了Apple Pay，取得了领先地位。苹果与各大零售商和应用厂商合作，以保证大部分消费者能够在从普通连锁麦当劳到高档超市Whole Foods的几乎所有商店使用Apple Pay。

苹果说它不会收集消费者的数据资料，苹果的盈利来自银行卡交易手续费。 网络调研公司eMarketer的分析师布莱恩·耶格尔（Bryan Yeager）说，消费者可以免费使用谷歌钱包，谷歌成为用户线下购物的第三方并从中受益。

EMarketer估计2014年手机支付额为35亿美元，2016年将增长到250亿美元。

耶格尔说，“谷歌从搜索和广告获得了大量数据，但这些都是数字。电子商务市场很大，但相对于线下商务来说仍然只占市场份额的个位数。他们希望参与其中，并从现实世界的各种交易中获利。”