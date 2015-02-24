美股早盘下跌 原油下跌能源板块承压

北京时间2月23日晚间消息，美股周一早盘下跌，布伦特原油下跌近3% ，能源板块跌1.25%，投资者等待今日成屋销售指数公布，瓦蓝特国际制药公司重大并购事件或提振未能支撑交易局面。

截至美东时间上午9:50，道琼斯工业平均指数下跌69.58点，跌幅0.38%至18070.86点；标普500指数下跌6.59点，跌幅0.31点至2103.71点；纳斯达克综合指数下跌8.49点，跌幅0.17%至4947.48点。

盘面上看，能源板块和原材料板块领跌，健康医疗板块涨幅居前。

周一希腊依然是欧洲的首要议题。希腊必须在周一晚间前向欧盟委员会，欧央行、及国际货币基金组织递交改革和预算方面的具体计划，内容包括解决逃税问题的措施和精简政府机构。欧盟委员会发言人尚未收到希腊的改革清单。希腊发言人表示：希腊将于今日内递交，希腊政府希望有一个多方受益的解决方案。希腊采取了负责任的行动，预计欧盟也也将如此。

本周二、周三，美联储主席叶伦将发表半年度美国经济证词及货币政策走向，投资者们将会密切关注以寻找任何可能加息的暗示。美联储莱克称，在3月份的声明中保留“耐心”的措施并不意味着美联储在4月或6月就一定不会加息。

德意志银行策略师吉姆•里德最近在一份报告中表示,此前最新的就业数据或可意味一份更乐观的美国经济水平,但不排除叶伦的证词就上报与近美联政策正常化开始阶段。在叶伦即将公开申明之前，我们倾向于认为叶论会比较温和的表达当前全球通胀的水平,这倒是能阻止明天的一切负面冲击。

经济数据方面，美国1月芝加哥联储全国活动指数0.13，预期0.05，前值-0.05。

美东时间上午10:00将公布成屋销售数据，目前预期职位503万，前值为504万。

个股方面，瓦兰特国际制药公司Valeant VRX 公司周日宣布100亿美金收购Salix Slxp制药有限公司，主要进军胃药产品开发。开盘Valeant Vrx 股价上涨逾9%；

明尼苏达矿务及制造业公司3M公司周一宣布与Polypore International(PPO)公司达成最终收购协议，3M公司将以10美金收购PPO分离出来的媒体业务。开盘股票大涨逾11%；

苹果公司Apple.Inc周一宣布将投资17亿欧元（19亿美元）在欧洲建两座数据中心。将100%专注于可再生能源动力的研发。这两家位于爱尔兰和丹麦的数据中心将支持全欧洲客户的苹果线上服务，包括iTunes Store, App Store, iMessage, Maps和Siri。

盘子网络公司Dish Network Corp公布第四季度财务数据，该公司每股盈利为2.04美金，该公司还成2015年3月31日，首席执行官Joseph Clayton将退休。盘中Dilllard’s Inc，Express Scripts Holding也将公布财报数据。