企业家如何才能不失足

文/摘编自冯仑新书《行在宽处》

王石讲不行贿，大家认为他这是吹牛，其实，治理结构会让一个人在处理政商关系时变得理性。股东结构相对分散、创始人所占股份在30%左右的公司是相对比较理性的。而且，这样的公司的老板没有动力去拿钱行贿，

就我自己的观察，以及在和大家的交流中，我发现，能够帮我们处理好政商关系的法宝就是我们的价值观和治理结构，也就是在正确的价值观的引导下建立合理的治理结构。为什么有些人干劲非常大，半夜抱着钱去送给那些不该要的人？

我听说过一个故事，有个做房地产的人，有一次拎着包去给人送钱，结果发现那人家门口有很多人。他觉得自己拎的包有点儿小，应该拎个大的，所以他想干脆下次再来吧，于是就回去了。

过了一些日子，他又去给这个人送钱，结果这个人生病住院了，病房里人很多，所以他又回去了。第三次，他又去送，结果被一些便衣拦住了，说不能上去。回去后他才知道这个人已经被双规了，钱还没有送出去，这人就坐牢了。后来，他跑到监狱围墙下转悠，想这件事。他想，如果当时我的包够大，现在就和他在一起了。

黄光裕的案子也涉及一些民营企业给官员送钱。另外，有人在香港也出了类似的问题，也是在给别人送钱的时候被当场发现。相反，有一家民营企业，就是万科，王石一直在讲，不行贿是他的标签。他为什么不做这件事？他的智商比大家低吗？很多人认为，只要搞定领导，就能得到利益。

王石活了60 多岁，珠峰都上去两回了，他能不知道这事儿吗？世界上最高的地方他都上去过，金钱的高峰他也爬上去了，为什么他不做这件事，而有的人做？这就涉及治理结构的问题，最重要的一点就是股东的结构不同。

大家知道，王石是个非常有理想的人。在万科，王石不是最重要的股东，在创办了万科之后，他做了一个决定，就是只做经理人，不做老板，所以他拥有的股份是微不足道的。而犯错误的这些人，大部分是自己当大股东，甚至是百分之百的私人公司。

王石讲不行贿，大家认为他这是吹牛，其实，大家低估了王石作为正常男人的判断力。作为一个正常人，他不可能做这样的决策—我去行贿，让所有股东得利，最后我一个人坐牢。所以，治理结构在这里起了作用。

如果是私人老板，那他就会想，我拎着钱进去搞定领导以后，我至少能得70%。那他的干劲得有多大，他可以铤而走险。而王石不会用自己坐牢、失去自由这个代价让所有股东获得更多的回报，这是他的理性。

大家会发现，股东结构相对分散、创始人所占股份在30%左右的公司是相对比较理性的。而且，这样的公司的老板没有动力去拿钱行贿，因为行贿的回报不如他做好人的回报高。

比如你持有30%的股份，搞定人你得30%，给别人70%，最后你还可能坐牢。如果你做好人，对于在A股市场上市的公司来说，做好人的溢价大概是10%~15%。也就是说，你的治理结构、价值观、团队、领导人魅力、产品等所有这些在资本市场上的溢价是10%~15%。

举例来说，如果公司的价值是100亿，你占30%的股份，溢价10%就是10亿，那你就能得3亿。也就是说，你做好人可以多赚3亿，而且永远不会出事。但如果做坏人，你得3亿，别人拿7亿，最后你还得坐牢。

所以，治理结构会让一个人在处理政商关系时变得理性。我们在海南的时候就发誓，不管别人怎么样，我们一定要坚持做好人，我们希望自己成为“夜总会里的处女”，我们要坚持做自己认为正确的事情。如果你没有这样的信心和决心来建立自己的价值观，并且把你的股东结构做好，那你就有可能像我前面讲的这个朋友一样，拎的包稍微大一点儿，就进去了。