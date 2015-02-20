千亿海外资金涌入A股 机构看好中国股市

外资春节前加紧抄底A股。2月以来，QFII席位频频出现在大宗交易平台上，截至上周五（2月13日），5家QFII大本营席位累计扫货约80亿元A股。在一些外资眼中A股仍是价值洼地，海外资金正通过多渠道回流A股市场。不过，QFII大本营近日大宗交易介入个股不乏折价交易。虽然不少个股本月涨幅超10%，也有一些个股逆市下跌。

多只个股折价交易

外资多渠道抄底A股，近期频频现身大宗交易平台。公开交易信息显示，兴业银行近日出现一笔成交额近2亿股的大宗交易，成交金额高达28亿元，这笔交易的买入席位为中信证券总部（非营业场所），被市场认为是QFII的进出通道。

这并非特例。2月以来截至上周五，中信证券股份有限公司总部（非营业场所）、中金公司厦门莲岳路证券营业部、中金公司深圳福华一路证券营业部、中金公司上海淮海中路证券营业部、瑞银证券上海花园石桥路证券营业部等5家“QFII大本营”共计出手29次，累计买入金额达80.90亿元，累计成交量为60504.25万股。

上述5家“QFII大本营”2月以来在大宗交易平台共计买入12只个股，其中，对5只个股吸筹过亿。不到1个月，买入69.64亿元兴业银行、20509.50万元庞大集团，、19980.00万元人福医药、18576.00万元泰格医药和16063.00万元上海电气。

此外，对宝光股份、比亚迪、海康威视、世纪鼎利、和四维图新等个股买入金额均超5000万元。

不过，值得关注的是，在“QFII大本营”买入的12只个股中，不少是折价交易。如兴业银行的上述交易的折价率为6.64%。而泰格医药近日的大宗交易折价率为3.99%，比亚迪有一笔大宗交易的折价率高达9.19%。

而从市场表现来看，上述“QFII大本营”大宗交易个股2月以来股价表现也是涨跌各异。其中，截至昨日，四维图新期间累计涨幅近25%，比亚迪期间的累计涨幅近20%，泰格医药、海康威视等个股期间累计涨幅也均超过10%。不过，同期上海电气则跌超10%，兴业银行也跌近3%。

过千亿海外资金已入市

在全球宽松周期下，外资对于A股市场表现出持续的高热度。

中国结算公司最新数据显示，今年1月份，QFII新开立了15个A股账户，其中，沪市7个，深市8个，这也是QFII连续第37个月有新开A股账户。至此，QFII新开立的A股账户总数达到了839个。

而外汇管理局最新发布的《2014年中国跨境资金流动监测报告》显示，QFII资产配置偏好股票资产。据外管局报告，QFII机构持有较高的股票投资比例。截至2014年年底，QFII总资产中股票资产的比例超过七成，债券类约占一成，银行存款、基金及其他类合计约占两成。

外资对A股的建仓热度，从沪股通的使用额度亦可见一斑。公开信息显示，近两周沪股通流入金额逐渐升高。据统计，截至2月11日，沪股通累计使用额度达1023.85亿元，这意味着，从去年11月17日沪港通启动至今，已有过千亿元海外资金通过沪股通配置了A股。而上周以来，沪股通日均使用额度多在20亿元以上。

在外资眼中，新年A股政策红利可期，价值洼地依然存在。平安罗素投资管理研究部总经理Brian Ingram近日表示，随着政府加大货币刺激力度，推进国有企业改革，中国股市今年可能上涨20%。

而据卢森堡基金行业协会主席Marc Saluzzi透露，目前大多数的卢森堡注册的基金均对A股表示出强烈的兴趣，希望能够参与。