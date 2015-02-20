世界多国开打“春节商战” 瞄准中国游客钱包

近年来，中国经济持续增长，消费能力增强，国际影响提升，文化感召力与日俱增。春节不仅是中国人的传统节日，也成为全世界的旅游旺季和消费盛宴。甚至有外媒称，中国春节成为了全世界人民的“黄金周”。

今年春节期间，中国赴外游客数量继续大幅增长，让很多沉陷于经济危机泥潭中的国家看到了财运和希望，各国也针对“豪爽的中国人”频频出招揽客，海外“春节商战”愈演愈烈。

各国争抢中国游客“出大招”

在汇率利好、各国签证放宽等因素吸引下，越来越多的中国人选择走出国门旅游过新年。据国家旅游局“全国旅游团队服务管理系统”数据预测，今年春节公民出境游人数(不含港澳地区)将达到519万人次，同比增长约10%。出境游目的地方面，东南亚、日韩等近程旅游目的地仍是游客的主要选择，欧洲、北美、澳大利亚等远程目的地也将迎来大量中国游客。

由于中国游客具有强大的购买力，向来喜好在国外购物消费，所以受到各国商家的欢迎。在多个国家消费复苏乏力的背景下，购物需求旺盛的中国人成为海外零售业的救命稻草，为了争抢来自“亚洲大国的大红包—中国游客”，各国的商家们都铆足了劲儿，相继推出多种针对中国消费者的促销活动，期待在春节“黄金周”赚个盆满钵满。

据韩国旅发局介绍，预计今年春节期间将有12万中国游客赴韩国旅游。韩国各大百货店纷纷出招，为招徕春节期间赴韩旅游的中国客而大打商战。

据韩国《中央日报》报道，为吸引中国游客，中国游客造访最多的乐天百货商店总店从本月13日起开始实施中国人专用二维码服务，只需智能手机扫一下，各种指示牌的中文说明便会出现。优惠券的设计也是在调查之后，按中国游客的喜好进行印制。

其他商店也竞相“开战”，乐天玛特超市今年首次制作了中国游客专用红色面镜赠品。为了迎接羊年，乐天免税店用纯金打造了中国游客喜欢的羊形赠品。新世界百货商店则特意招聘了两名中国职员加入全球营销队伍。

日本虽然不过春节，但是随着中国经济腾飞和访日人员增加，春节在日本的“存在感”越来越强。为迎接中国游客春节访日购物高峰，日本商家早早就备足了丰富多彩的优质商品，瞄准了中国游客的钱包，大有不掏空中国游客口袋誓不休的架势。

在春节之前，各大商店纷纷推出新措施，挂起“欢迎光临”的条幅，配备说汉语的导购员，招徕中国客人。如火如荼的“春节商战”逐年升级，四处开花，从东京、大阪等核心城市蔓延至地方。

三越伊势丹特意聘请服装设计师，按照中国男性的体型特点以及对材料的偏好，在日本国内设计和生产了售价为14.4万日元（约合0.76万元人民币）的毛和 丝混纺的高档西服；西武百货推出了使用18K黄金做框架的眼镜；大丸松坂屋准备了装有钻戒和项链等珠宝的福袋，售价100万日元（约合5.3万元人民 币）。

高岛屋百货店近年推出的铁壶受到中国游客的青睐，十分畅销。针对中国人的这股“铁壶热”，该百货店决定在春节期间增添售价129.6万日元（约合6.8万 元人民币）的高档铁壶，供中国游客选购。西铁城钟表根据中国游客的喜好，专门设计生产了5万日元左右（约合2600元人民币）的全自动机械手表。

日本媒体报道称，在签证条件放宽和日元贬值的带动下，今年的中国游客数预计将超过去年。除了大量购买福袋和高价商品外，前往地方城市的观光客流也有望增加，对于尚需时日才能从增税影响中恢复过来的日本经济而言，其提振效果备受期待。

综合型免税店“乐购仕”(Laox)银座总店18日接待了一波又一波乘坐大巴前来的中国团队游客，店内被顾客们挤得水泄不通。来自广东的31岁女顾客表示：“日本商品质量好，而且托日元贬值的福，所有东西都很便宜。”她购买了大量的化妆品和美容家电等。

日本的福袋“很划算”，这一口碑在中国广为流传，因而人气颇高。Laox配合春节，在全国18家门店准备了共计2万个福袋，总额达10亿日元(约合人民币5200万元)。由于数字“8”在中国代表吉利，还特别准备了8个8888888日元的高价福袋，里面装的是高级手表和珍珠项链。

泰国旅游部门也构想出开拓中国游客市场的策略。

据泰国国家旅游局方面表示，2月18日至24日的中国春节期间，将有890架包机从中国飞往泰国的曼谷、普吉、清迈、甲米和苏梅岛等地，预计期间将有30万名中国游客赴泰国旅游，同比去年增长47%。泰国旅游局特别制作了旅行小贴士，方便来泰游客，还将在耀华路唐人街举行泰国最大的春节庆典。

不仅仅是中国的这些亚洲邻国，欧美国家也非常看好中国游客的购买力。

美国南加州地区近日为迎接中国春节旅游季而摩拳擦掌，洛杉矶环球影城特地举办了主题为“魅力北京世界城”的中国艺术文化庆典活动。

除了大型城市频出动作以外，美国不少二线城市也开始奋起直追，“血拼”中国客。波士顿等地纷纷从待客细节着眼，改善配套服务，希望从中国游客身上“分一杯羹”。

在英国，中国游客纷纷涌向伦敦市郊的名品折扣奥特莱斯店。商家1月初就放上了印有中英双语的海报，店面挂上了春节的装饰品，甚至还开通了中国银联卡支付服务。“健肺村”“魔法火车站”“天猫大道”……这些都是英国旅游局为迎接春节到来于15日公布的101个景点的最新中文名称。

中国春节为世界经济“供暖” 拉动全球消费

近年来，春节期间中国赴外游客数量急剧增长。美国联邦商务部的统计数据显示，访美的中国游客人数增幅高居各国之冠，预计未来3年中国游客人数会在原有基础上增加一倍以上。

春节商战已经成为与欧美圣诞节商战媲美的一大经济活动，它不仅是国内商家的销售竞争，还逐步成为海外商家分享中国经济成长的又一象征。

在多国经济低迷的困局下，中国经济仍保持了快速增长，已经成为拉动世界发展的引擎之一。

中国经济的良好势头也在春节期间给各国带来了实实在在的好处：腰包鼓了的中国游客出国旅游与购物，巨大的消费能力让世界“刮目相看”：日本观光厅发表的统计数据显示，2014年中国有240.92万人赴日本旅游，消费总额达5600亿日元（约合295亿元人民币），人均消费23.17万日元（约合1.2万元人民币），是韩国游客人均消费的三倍多，也是中国 台湾游客人均消费的近两倍。

仅仅是在2014年春节期间，赴欧洲的中国游客在奢侈品上共花费72亿美元，占春节期间整个欧洲奢侈品销售总额的62%，预计今年购买幅度还将有显著增长。

澳大利亚旅游业大亨查尔斯·伍德沃德说：“中国游客是澳大利亚最豪爽的客户。”英国甚至有报道将中国消费者比喻为“天使”，称“只有中国人才能救世界”。

BBC指出，中国越来越明显地成为全球消费的拉动力之一。