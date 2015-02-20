全球央行加速抛售美国国债

受银行的美元债务减少和各国央行加速抛售美国国债影响，美国12月资金外流规模达到1748亿美元，创2009年1月以来最大。中国和日本两个最大美债投资国双双降低持仓，俄罗斯更是一口气抛售了20%的美债头寸。

美国财政部周三数据显示，去年12月美国净流出资本1748亿美元，较前月流出的143亿美元大幅上升，其中，外国私人部门净撤资1437亿美元，外国官方净撤资311亿美元。

不过值得注意的是，美国各银行欠外国投资者的净美元债务在12月份大幅减少2308亿美元，成为外国私人部门出现资金大幅流出的最主要原因。

外国投资者显示出对美国长期资产的青睐，12月共购买了354亿美元的美国长期资产，与11月的335亿美元基本持平。

作为外资最大投资标的之一的美国国债，已连续两个月呈现资金净流出。12月外国投资者抛售了222亿美元的美债，而11月的抛售规模只有48亿美元。

眼下市场猜测在一系列良好的数据之后，美联储可能在2015年加息。

美国财政部的数据还显示中国和日本双双减持美国国债。

中国12月份持有1.24万亿美元美国国债，环比下降61亿美元，连续第四个月减持，但仍然是美国第一大“债主”。美国国债第二大外国持有者日本减持106亿美元，持仓降至1.23万亿美元。

俄罗斯则成为抛售美债幅度最大的国家，12月抛售了220亿美元国债，占到其总持仓的20%，目前俄罗斯还持有860亿美元美债，为2008年6月以来最低水平。

不过美股依然是外国投资人热衷之地，数据显示12月份共有95亿美元外资流入美国股市，较11月的58亿美元大幅上升。

此外，外国投资者还连续四个月买入美国企业债，12月份的净买入量为70亿美元，但较11月的250亿美元出现了不小的降幅。