中国巧克力市场2019年有望达到43亿美元

北京时间2月19日消息，美国巧克力生产商好时集团高管称，到2019年时候，中国巧克力市场规模有望从2014年的27亿美元增长60%至43亿美元。

好时集团国际业务总裁伯特阿隆索（Bert Alfonso）此番豪言也反映了巧克力行业正在大举押注发展中国家不断增长的市场需求，尽管有迹象显示亚洲国家需求增速有放缓迹象。

阿隆索在纽约消费者行业分析室网络会议上表示，好时专注巧克力制造业务已经超过一个世纪，公司有望受益于这些地区的需求大爆发。

他预计好时2015年中国区巧克力销量将增长35%至4.5亿美元。基于这一数字，好时中国区销量将占到该公司2014年全球74亿美元销量的4.5%。

这一数字中包含了好时2013年12月收购上海糖果制造商金猴食品公司大部分股权后新业务的销量。

“中国消费者对好时的品牌认同感很高，我们的增速要高于全行业，”阿隆索表示。“我们对上海金猴食品公司的增长前景非常乐观。”

阿隆索指出，发展中国家的巧克力需求增长与GDP增速密切相关，中国城市人口的增长将推动巧克力消费的增加。

尽管阿隆索此番言论非常乐观，但是2014年第四季度亚洲可可粉需求创下三年多最低水平。可可粉是巧克力的主要制作原料，通常会反映巧克力的市场需求。

除此之外，需求量的下滑也导致伦敦期货市场上亚洲可可脂比率降至1.88至2.0倍，创下21年来最低。

由于对市场预期非常乐观，包括美国嘉吉（Cargill）和奥兰国际（Olam）在内的很多跨国公司增加了在亚州等地区的可可豆加工能力，市场担心这些地区可能会出现产能过剩。

奥兰国际此前也曾表示对新兴市场巧克力需求前景很乐观，认为去年对竞争对手阿彻丹尼尔斯米德兰（Archer Daniels Midland）旗下可可豆处理业务的收购对扩大公司在可可豆研磨和压榨方面的产能是非常必要的。