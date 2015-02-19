外媒:中国正考虑合并中石油和中石化

应领导层要求，中国政府的经济顾问正进行行业整顿的可行性研究，可能选择的一种方式是将中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司合并，也可能让中国海洋石油总公司与中国中化集团合并。

据外媒报道，中国正考虑将“两桶油”等大型国有油企合并，缔造像埃克森美孚（Exxon Mobil）那样的石油业巨头，在国际油价处于低谷时提高生产效率。

《华尔街日报》报道援引官员消息称，应领导层要求，中国政府的经济顾问正进行行业整顿的可行性研究，可能选择的一种方式是将中国石油天然气集团公司（中石油，CNPC）和中国石油化工集团公司（中石化，Sinopec）合并，也可能让中国海洋石油总公司（中海油，CNOOC）与中国中化集团（中化集团，Sinochem Group）合并。

上述报道称，目前尚未确定是否进行合并及何时着手多种合并方案的时间表。报道提到，一位了解整合方案的官员称，上述四大油企“彼此争斗越来越多，造成了大量浪费，而且效率低下”。该官员称：

“我们希望打造一家中国大品牌，更好地在海外竞争。我们想要自己的埃克森美孚。”

上述报道认为，中石油与中石化联姻将可以至少短期内控制中国绝大多数在岸油气生产，合计资产将高达数百亿元。中海油与中化集团合并后将拥有更多炼油业务，获得更多有助于避免石油市场波动影响的收入来源。分析师认为中海油最难以抵御油气价格下跌的一个原因是，该司开拓海外市场行动较激进，一个突出的例子就是2013年以151亿美元的高价收购了加拿大油气生产商Nexen。

虽然上述四家国企的发言人和国资委均未予置评或未回应征询，但去年国际油价暴跌已掀起全球石油业并购的热潮。西班牙石油公司Repsol以130亿美元收购加拿大第五大独立石油生产商Talisman Energy就是一例。

过去一年来，中国政府对油气改革颇为重视，中石化和中石油分别揭开了混合所有制改革的大幕。

去年9月12日，中石化子公司销售公司签署引进社会及民营资本的增资协议。根据协议，复星、腾讯、嘉实基金、中国人寿等25家境内外投资者将以现金共计1070.94亿元认购该司29.99%的股权。今年1月5日，中石化公布，此次增资已获得国家发改委及商务部的相关批复。

同在今年1月，中石油新疆销售分公司正式改名为中石油新疆销售有限公司，企业性质随之从央企驻疆分公司改为自治区国资委监管的国企。该司有望与新疆能源集团以及新疆投资集团成为在疆合资合作的伙伴。后两家公司与该司均属新疆自治区国资委监管。

去年8月，国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组会议时指出，国有企业、特别是中央管理企业是国民经济的重要支柱，在中国社会主义国家政权的经济基础中也起支柱作用，必须搞好。

上述《华尔街日报》报道援引熟悉领导层想法的官员与学者消息称，规模更大、实力更强的国有企业被视为中国重回世界领先地位的关键。