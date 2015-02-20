美国投行：两桶油合并不可行

美国《华尔街日报》日前报道称，中国政府正考虑中石油、中石化等大型国有油企合并，缔造可比肩美国埃克森美孚公司的巨头。这一报道引起了亚洲能源分析师的注意。

美国投行Jefferies对方案真实性表达了质疑，称合并传言“更多地是头脑风暴以及打破常规的思考，而非切实可行的计划。”

Jefferies指出，中石油的规模已经足以与埃克森美孚抗衡。

“我们认为，从资产规模来看，2013年中石油已经超过了埃克森美孚。据我们估算，2013年中石油的探明储量比埃克森美孚多出了50%。除了上游资产，中石油在美国的管道资产价值达2000亿美元。中石油与埃克森美孚竞争毫无问题。”

Jefferies还指出，中石化的产出和地下产量价值超过了康菲石油，占据了中国47%的炼油市场。不过，Jefferies对两桶油合并保持警惕，认为这将打造一个“巨无霸垄断集团”。

“两桶油控制了中国约85%的油气产量，约75%的炼油和营销市场，以及100%的油气管道。我们认为，这种双寡头的局面已经压制了创新，抬高了商业利润（每桶超过9美元，发达国家仅4-5美元）。现在两桶油的问题不是大而不能到，而是大而无法控制。如果再合并成更垄断的油企巨无霸将酿成严重错误。”

话说回来，Jefferies认为，中海油和中化集团合并倒是有些可能。因为这样会创造一个全面融合，日产量达100万桶、覆盖行业上下游的公司。但即便如此，合并对上市公司的中期影响也有限。