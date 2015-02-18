国内油价或于初九上调 预测上涨幅度较大

按照每十个工作日调整油价的规定，今年中国成品油价格第二轮上调窗口，将于大年初九开启，且上涨幅度较大。

据安迅思监测数据显示，截至2月13日，国内成品油价格变化率为9.97%,预计上调幅度为310元/吨。与安迅思预测结果相近，卓创资讯当日监测国内成品油变化率为11.7%,预测上调幅度为365元/吨。

“由于春节这几天并不算在成品油调整周期内，测算结果可能会有一定波动，但按照当前的原油（52.87, 0.09, 0.17%）变化率测算，国内成品油价格的上涨趋势比较明显。”卓创资讯成品油分析师徐娜对界面新闻记者说，“即便是春节期间国际原油价格连续每天下跌1美元/桶，2月27日成品油价格调整窗口开启之时，总体上还是上调预期，而且上涨幅度比较大。预计汽油上调0.28元/升，柴油0.31元/升。”

疲软的原油市场，让石油巨头开始“吃不消”,道达尔、雪佛龙国际石油巨头纷纷削减上游支出，康菲石油、英国石油等进行了大规模裁员。路透社报道，2月9日当周美国油井钻机数量下降至2011年8月以来的最低水平，2月13日收盘的布伦特原油首次突破60美元/桶，涨幅高达7.8%.

徐娜表示，石油企业削减开支，美国钻井数量大幅度减少，有助于缓解供应过剩的局面，近期成品油市场行情好转也提振了投资者的信心，这些因素都推高了目前的国际油价。

但亦有分析人士认为，目前油价只是短暂上涨，油价反弹将很快结束。据彭博社报道，虽然国际石油巨头削减支出，也带动了近期油价的上涨，但美国的原油产量在短期内仍在上升。

“现在国际原油市场仍是供大于求的局面，国内成品油价格在未来的走势仍很难预料，虽然目前行情有好转趋势，但接下来油价出现连续上调或者辗转下跌也是有可能的。”徐娜分析说。

上一轮成品油价格调整是在2月16日，汽、柴油价格每吨分别提高了290元和280元，此轮涨价结束了国内的“十三连跌”.