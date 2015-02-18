市场无视欧元区乱势黄金下滑1.5%白银暴跌5.3%

北京时间2月18日凌晨消息，纽约黄金(1208.60, 0.00, 0.00%)期货价格周二收盘下跌1.5%，报每盎司1208.60美元，主要由于市场预期中国农历新年假期中实物黄金需求将受到抑制，交易商则看似无视欧元区最新的混乱形势。3月份交割的期银暴跌5.3%至16.378美元。

据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，1208.60美元这一价格创下纽约黄金期货6个星期以来的最低收盘价。

丹麦盛宝银行商品策略主管奥尔-汉森(Ole Hansen)称，与希腊有关的不确定性和美元汇率可能会让金价朝着上涨或下跌的任一方向运动，但即将来临的中国农历新年假期可能会降低需求，从而令金价受到的支撑减少。周二是中国内地和香港股市在假期来临前最后一个 完整的交易日。

与此同时，反对财政紧缩措施的希腊新政府已经拒绝按照当前条款延长总额2400亿欧元(约合2720亿美元)的援助计划，该计划将在2月28日到期。周一欧元区各国财政部长与希腊之间的债务谈判破裂，但投资者对这一最新的形势发展似乎并不在意，传统上作为避风港资 产的黄金价格在今日交易中几乎并未因此得到支撑。

Forex.com的高级市场分析师尼尔-吉尔伯特(Neal Gilbert)称，如果投资者真的对欧元区其他国家对希腊的威胁无动于衷，那么到这一经济上的“懦夫博弈”最终出结果时，市场可能会出现重大波动；但就目前而言，看起来恐慌尚未开始，可能需要更大的事件才会引发市场恐慌，例如欧元区各国和希腊直接宣布双方不会再举行谈判等。