A股成人民币“最猪队友”？

据经济学家分析，如果中国A股和人民币走势的反向关系可作为依据，则股市的持续上涨意味着人民币还将进一步走低，A股也堪称人民币的“最猪队友”。

自中国央行(PBOC)11月21日降息以来，上证综合指数已经上涨约30%，人民币同期下跌2.1%。这与上述分析结果相符。

分析显示，自11月21日以来，上海股市和人民币的关联度为-0.759；而1月1日到11月21日期间，关联度为+0.336。

AXA Rosenberg驻新加坡首席投资官Kevin Chen说，宽松货币政策理论上有利于股票，但可能会对汇率产生压力。

中国农历马年最后一个交易日人民币收低。周二(2月17日)在岸人民币兑美元收跌0.11%，报6.2551元，为2月3日来最弱收盘价位；距2%的日内波动区间下限6.2556仅5个基点。

中国2月18日至2月24日为农历新年假期，金融市场将休市。

中国股市沪综指周二收升，以连续七日上涨告别农历马年。沪综指收报3,246.91点，涨24.54点或0.76%。

中国央行周二公布数据显示，1月金融机构口径的外汇占款下降1,082亿元人民币，为连续第二个月减少千亿元。考虑到当月外贸顺差创新高及FDI亦呈高位，显示私人部门对美元资产的兴趣日浓。

马来亚银行(Maybank)表示，美元/离岸人民币有望突破1月份高点6.2899，并于月底逼近6.3000。

据中国国家外汇管理局数据，中资银行上个月代客净卖出714亿元人民币(114.2亿美元)。

马来亚银行资深外汇分析师Christopher Wong表示，数据表明资本外流仍是中国的隐忧。

Wong称，希腊与债权人的谈判陷入僵局，这种状况可能会持续打压欧元、支撑美元，对于美元/离岸人民币而言是利好。

Wong建议投资者逢低买进美元/离岸人民币。离岸人民币兑美元周二收低0.24%，报6.2831。

彭博经济学家欧乐鹰(Tom Orlik)撰文称，综合人民币在1月末触及波动区间下限，以及1月银行结售汇呈现逆差来看，中国央行曾可能抛售过美元以阻止人民币跌幅扩大。

欧乐鹰称，本月人民币继续走疲，表明资本外流情况或许仍在持续，对当局进一步采取行动以刺激流动性的预期由此抬升。