人民币贬值预期夯实股市走牛基础

现在人民币汇率贬值的预期越来越强，这对于股市可是一件好事。一方面国家将会发行更多的货币来对冲外汇占款的减少，宽松的环境得以体现；另一方面居民存款在抵御货币贬值的方法上，最简便易行的就是直接购买股票，尤其在牛市的财富效应下更是首选，故股市的牛市仍有继续向纵深发展的可能。

人民币汇率究竟如何确定，理论上应该参考一揽子货币定价，但是现在的情况却是人民币和美元汇率联系紧密，最后的结果就是美元不断升值，人民币也跟着升值。可是人家日元、欧元、澳元却纷纷贬值，导致中国商品出口不畅，大量低价进口原材料挤压国内生产企业，例如铁矿石、煤炭等，严重影响了相关上市公司的利润水平。

假如人民币能够适当地贬值，那么澳大利亚的铁矿石和煤炭就不会那么便宜，国内的煤炭企业日子也就能好过许多，出口企业的利润和销量也能大幅提升，这对于上市公司利润的提升有益无害。

同时，人民币适当贬值对于提升进入股市的资金量也大有好处。一方面，国家在应对美元流出的同时，也必然会加大人民币的投放力度，从过往的资金去向看，相当一部分资金都会流入股市，从而推动股市走高；另一方面，假如国内居民预期未来人民币仍将持续贬值，那么必然会有很多"中国大妈"选择适当的投资渠道进行保值增值，在人民币贬值预期下，债券和各类理财产品必然淡出大妈的视野，股市的强势对大妈资金的吸引力增强，于是又会有大妈资金不断流入股市。

本栏认为，人民币贬值的预期不仅能够提高上市公司的利润水平，还可以刺激大量资金流入股市，对股市的牛市有夯实基础的作用。此外，人民币的贬值周期也必然伴随着通胀预期走高，通过对国际股市历史走势的总结发现，在通胀背景下，股市的涨幅远远超过黄金、原油等传统抗通胀商品的涨幅。

2014年下半年的股市牛市，一直给人一种基础不牢固的感觉，假如能够通过适当的货币贬值弥补这一缺陷，未来的股市仍有不断走高的动力。其中受益于人民币贬值的品种更将成为值得投资者关注的品种。

A股现在已经不仅仅是一个投资品种，而且还是人民币能否成功国际化的关键。沪港通已经实施，深港通也箭在弦上，A股想要融入国际股市体系，就需要稳健上涨的牛市。只有A股成功融入国际股市，才会有ETF基金等大量长线外资持有人民币和A股，这是人民币国际化的必由之路，也是A股成为国际股市的关键环节。

所以，投资者不必担心人民币贬值会利空股市，只要贬值幅度是可控的，那就有利于A股和国民经济的长期向好。